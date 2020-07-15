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Dünya

İngiltere Savunma Bakanı Türkiye'nin İHA'ları kullanışının 'oyun değiştirici' olduğunu söyledi

İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Türkiye’nin İHA Libya ve Suriye’de etkili biçimde kullanmasının “oyun değiştirici” nitelikte olduğunu bildirdi.

İlyas Tayfun Salcı   | 15.07.2020
İngiltere Savunma Bakanı Türkiye'nin İHA'ları kullanışının 'oyun değiştirici' olduğunu söyledi

Londra

Hava ve Uzay Gücü Konferansında konuşan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, insansız hava araçları (İHA) konusunda Türkiye’yi örnek gösterdi.

İngiltere’nin savunma konularında başka ülkelerden ders alması gerektiğini belirten Wallace, “Türkiye’nin 2019 ortasından bu yana Bayraktar TB-2’leri Libya’a nasıl kullandığına bakın. Bu İHA’lar istihbarat topladı, gözetleme yaptı ve cephe, tedarik hatlarını ve lojistik üslerini hedef alan operasyonlar yaptı.” diye konuştu.

“(Türk İHA’ları) Geçen yıl temmuz ayında Libya Ulusal Ordusunun kontrolündeki Cufra Havaalanı'nı vurarak çok sayıda komuta kontrol noktaları ile iki nakliye uçağını tahrip ettiler.” diyen Wallace, şunları kaydetti:

“Ya da Türkiye’nin Suriye’de müdahil oluşunu ve Elektronik Harbi, hafif silahlı İHA’ları ve tankları, zırhlı araçları ve üzerilerindeki hava savunma sistemlerini durdurmaya dönük akıllı mühimmatı nasıl kullandığını düşünün. Haberlere göre Esed rejimi ağır kayıplar verdi. '3 bin asker, 151 tank, 8 helikopter, 3 İHA, 3 muharip savaş uçağı, kamyonlar, 8 hava savunma sistemi, bir karargah ve sair ekipman ile tesisler.' İddiaların yarısı bile doğruysa, bu oyun değiştirici niteliktedir.”

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