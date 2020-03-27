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Rize'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Kendirli beldesi ile 4 köyün karantina altına alındığı bildirildi.
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Dünya, Koronavirüs

İngiltere Sağlık Bakanı Hancock'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'ın yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.

Hasan Esen   | 27.03.2020
İngiltere Sağlık Bakanı Hancock'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Londra

 İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'ın yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.

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