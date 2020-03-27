İngiltere Sağlık Bakanı Hancock'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'ın yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.
Londra
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'ın yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.
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