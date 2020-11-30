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Dünya, Koronavirüs

İngiltere Sağlık Bakanı Hancock: Kovid-19 salgını tekrar kontrol altına alındı

İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, ulusal karantinanın yeni tip koronavirüs vakalarında yüzde 30 düşüş sağladığını belirterek, "Ülkede salgın tekrar kontrol altına alındı." dedi.

Bilal Acar   | 30.11.2020
İngiltere Sağlık Bakanı Hancock: Kovid-19 salgını tekrar kontrol altına alındı Fotoğraf: Kate Green/AA

Londra

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da yaptığı basın açıklamasında, yeni tip koronavirüs vaka oranlarına ve önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hancock, ülke genelinde toplu test uygulamasını genişlettiklerini ve bununla belirti göstermeyenleri de test ederek salgının bulaşma riskini azalttıklarını söyledi.

Liverpool'daki toplu test uygulamasının şehirdeki vaka oranlarını başarılı bir şekilde düşürdüğünü ve hükümetin bunu daha geniş bir alana yaymak istediğini aktaran Hancock, Noel tatili için evlerine dönecek üniversite öğrencilerine olabildiğince testleri ulaştırmak istediklerini belirtti.

Hancock, ülkedeki u​​​​lusal karantinayla vaka sayılarının yüzde 30 azaldığına dikkati çekerek "Salgını tekrar kontrol altına aldık. Vaka sayıları hala on binlerin üzerinde ve hastanede yatan sayısı yüksek. İnsanların kontrolü bırakmaması gerekiyor.” dedi.

Son 24 saatte 205 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Bu arada Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, İngiltere'de son 24 saatte 205 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 58 bin 448'e ulaştı.

Son 24 saatte 12 bin 330 Kovid-19 vakası tespit edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 1 milyon 629 bin 657'ye yükseldi. 

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