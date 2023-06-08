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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

İngiltere, Rusya'ya destek verdiği gerekçesiyle Belarus için yeni yaptırım kararı aldı

İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline destek verdiği gerekçesiyle, Belarus'a yönelik ithalat yasaklarının yanı sıra Belaruslu medya şirketlerinin propaganda yapmasını önlemeye yönelik tedbirler içeren yeni yaptırım kararları aldı.

Zuhal Demirci  | 08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
İngiltere, Rusya'ya destek verdiği gerekçesiyle Belarus için yeni yaptırım kararı aldı

Londra

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini aktif olarak kolaylaştırmaya devam ettiği gerekçesiyle Belarus'a karşı daha fazla yaptırım kararı alındığı bildirildi.

Söz konusu yeni yaptırım paketinin, Belarus'tan altın, çimento, ahşap ve kauçuk ithalatının yasaklanmasını kapsadığı belirtilen açıklamada, yaptırımların İngiltere'den Belarus'a banknot ve makinelerin yanı sıra kimyasal ve biyolojik silah üretiminde kullanılabilecek mal, teknoloji ve malzemelerin ihracatının engellenmesini de içerdiği kaydedildi.

Ayrıca, Belarus'un yanlış anlatılar yaymaya devam ettiğine değinilen açıklamada, belirlenmiş Belaruslu medya kuruluşlarının İngiltere'de internet üzerinden dahil propaganda yapmasını engelleme yetkisi verildiğine işaret edildi.

Açıklamada, "Belarus rejimi, Rus güçlerine önemli ölçüde eğitim ve lojistik destek sağlamanın yanı sıra Ukrayna'ya karşı füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlemek için Rusya tarafından topraklarının ve hava sahasının kullanılmasına izin vermiştir." ifadesi kullanıldı.

"Yeni yaptırımlar, Lukaşenko ve rejimi üzerindeki ekonomik baskıyı arttırıyor"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Dışişleri Bakanı James Clevery, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yeni paket, Rusya'nın savaş çabalarını aktif şekilde kolaylaştıran ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü göz ardı eden (Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr) Lukaşenko ve rejimi üzerindeki ekonomik baskıyı artırmaktadır. Ukrayna'ya desteğimiz gerektiği sürece kararlılıkla devam edecek ve İngiltere, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in savaşını destekleyenlere karşı daha fazla tedbir almakta tereddüt etmeyecektir."

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