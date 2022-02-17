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Dünya

İngiltere, Putin'den Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgeleri tanımamasını istedi

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya Devlet Duması'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgeleri bağımsız olarak tanımasını istemesine tepki gösterdi.

Hasan Esen   | 17.02.2022
İngiltere, Putin'den Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgeleri tanımamasını istedi

Londra

Truss, yazılı açıklamasında, Duma'nın Putin'den Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerini bağımsız olarak tanımasını istemesinin, Rusya'nın Minsk anlaşmaları kapsamındaki taahhütlerini açıkça göz ardı ettiğini gösterdiğini belirtti.

Kabul edilmesi durumunda bu talebin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik yeni bir saldırıyı oluşturacağını kaydeden Truss, "Bu ayrıca Minsk sürecine son vereceği gibi ve Rusya'nın diyalog yerine bir çatışma yolunu seçmeye karar verdiğini de gösterecek." dedi.

Truss, Rusya'yı Ukrayna'ya karşı istikrarsızlaştırıcı davranışlara son vermeye ve Minsk anlaşması da dahil iradesiyle imzaladığı tüm taahhütleri yerine getirmeye de çağırdı.

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.

Rusya Devlet Duması'nın kararında, sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin tanınması için "Rusya Devlet Başkanı Putin’e yapılacak çağrının" hızlı bir şekilde Kremlin’e gönderilmesi öngörülüyordu.

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