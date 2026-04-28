İngiltere Kralının ABD ziyareti, ülkelerin tarihsel sürecindeki Bağımsızlık Savaşı'nı gündeme getirdi

Kral Charles ve eşi Camilla'nın 27 Nisan'da başlayan ve 4 gün sürmesi planlanan ABD ziyareti, bu ülkenin bağımsızlığının 250. yıl dönümü kapsamında düzenlenirken, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihçesi bağlamında meydana gelen olayları akıllara getirdi.

ABD ile İngiltere arasındaki ilişkilerin kökeni, 17. yüzyılda Kuzey Amerika kıtasında başlayan İngiliz kolonileşme sürecine uzanıyor. İngiltere, Atlantik'in karşı kıyısında kurduğu yerleşimlerle zamanla doğu kıyısı boyunca geniş bir koloni ağı oluşturdu.

1607’de kurulan Jamestown ile başlayan bu süreç, 1620’de Plymouth Kolonisi gibi yeni yerleşimlerle genişledi. 18. yüzyıla gelindiğinde İngiltere, “On Üç Koloni” olarak bilinen yapı üzerinden bölgede siyasi ve ekonomik hakimiyet kurdu.

Başlangıçta İngiltere’ye bağlı olan bu koloniler, coğrafi uzaklık ve yerel dinamikler nedeniyle zamanla daha özerk bir yapıya evrildi. Kolonilerde yerel meclisler kurulurken, ticaret ve üretim kapasitesi arttı.

Bu durum, kolonilerin kendi kendini yönetme eğilimini güçlendirdi. İngiltere ise bu gelişmeleri uzun süre tolere etti ancak 18. yüzyılın ortalarında değişen küresel dengeler, Londra yönetiminin kolonilere yaklaşımını sertleştirdi.

Özellikle dönemin Avrupası'nın güçlü devletleri arasında meydana gelen Yedi Yıl Savaşı sonrasında İngiltere’nin artan borç yükü, koloniler üzerinde yeni vergi politikalarının uygulanmasına yol açtı.

Londra yönetimi, savaşın maliyetini karşılamak amacıyla kolonilerden daha fazla gelir elde etmeyi hedefledi. Bu kapsamda yürürlüğe konulan çeşitli vergi düzenlemeleri, kolonilerde ciddi bir rahatsızlık yarattı.

İngiliz yönetiminin birçok ürüne getirdiği gümrük vergileri, kolonileri harekete geçirdi

İngiltere, 1763’te sona eren Yedi Yıl Savaşı sonrasında oluşan yüksek savaş borçlarının karşılanması ve kolonilerin imparatorluk maliyetlerine katkı sağlaması amacıyla birçok ürüne gümrük vergisi getirdi.

1765’te çıkarılan Damga Yasası ile resmi belgeler ve basılı materyaller vergilendirilirken, 1767’de kabul edilen Townshend Yasaları ile çay, cam ve çeşitli ithal ürünlere gümrük vergileri konuldu.

Bu uygulamalar, kolonilerde ekonomik baskı olarak algılandı. Koloniler, İngiliz Parlamentosu’nda temsil edilmeden vergiye tabi tutulmalarına karşı çıkarak "temsil yoksa vergi de yok(no taxation without representation)" sloganını benimsedi.

Vergi düzenlemeleri, kolonilerde yalnızca ekonomik bir tepki değil, aynı zamanda siyasi bir bilinçlenme sürecini de beraberinde getirdi.

Koloniler, kendilerini Londra’dan ayrı bir siyasi yapı olarak görmeye başlarken, yerel meclislerin etkisi ve meşruiyeti daha da güç kazandı.

Gerilim, ekonomik boyutun ötesine geçerek siyasi bir krize dönüştü. Kolonilerde, İngiliz yönetimine karşı protestolar yaygınlaşırken, boykotlar ve sivil itaatsizlik eylemleri de arttı.

İngiliz mallarına yönelik tüketim boykotları, Londra’daki ticaret çevreleri üzerinde de baskı oluşturmaya başladı.

Boston Çay Partisi ve bağımsızlık fitilinin ateşlenmesi

Bu sürecin en dikkat çekici kırılma noktalarından biri, 1773’te gerçekleşen Boston Çay Partisi oldu. İngiliz Doğu Hindistan Şirketi’ne ait çay yüklü gemilere çıkan kolonistler, yükleri denize dökerek Londra'nın ticaret politikalarını protesto etti.

1774’te İngiltere tarafından yürürlüğe konulan ve "Dayanılmaz Yasalar" (Intolerable Acts) olarak adlandırılan düzenlemeler, kolonilerin yerel yönetim yetkilerini ciddi ölçüde kısıtladı.

Boston Limanı’nın kapatılması, Massachusetts’in özerkliğinin sınırlandırılması ve bölgeye askeri takviyelerin gönderilmesi, gerilimi daha da tırmandırdı.

Bu gelişmeler, koloniler arasında daha önce görülmeyen bir siyasi yakınlaşmayı da beraberinde getirdi. Farklı bölgelerden temsilciler, İngiliz yönetimine karşı ortak bir tutum geliştirme yönünde koordinasyon sağlamaya başladı.

Londra’nın bu adımları, kolonilerdeki direnişi bastırmak yerine daha da büyüttü ve ortak tepkinin güçlenmesiyle birlikte kriz, kısa süre içinde açık bir çatışma sürecine doğru evrildi.

Süreç savaşa evrildi

1775’te Lexington ve Concord Savaşları ile birlikte taraflar arasında, ilk silahlı çatışmalar yaşandı ve süreç açık bir savaşa dönüştü. Koloniler, Kıta Kongresi çatısı altında bir araya gelerek siyasi ve askeri koordinasyon sağlamaya başladı. Bu dönemde askeri liderlik George Washington’a verildi.

Savaşın ilk aşamalarında İngiltere askeri üstünlüğe sahip olsa da, kolonilerin direnci ve dış destek dengeleri değiştirdi. Özellikle Fransa’nın kolonilere verdiği askeri ve mali destek, savaşın seyrinde belirleyici rol oynayarak çatışmayı yalnızca bir iç isyan olmaktan çıkarıp uluslararası bir boyuta taşıdı.

4 Temmuz 1776’da koloniler, Bağımsızlık Bildirgesi’ni ilan ederek İngiltere’den resmen ayrıldıklarını duyurdu. Bildirge, yalnızca siyasi bağımsızlığı değil, aynı zamanda monarşik yönetime karşı cumhuriyetçi bir yönetim anlayışını da ortaya koydu.

Savaş, birkaç yıl daha devam etti. 1781’de Yorktown’da İngiliz ordusunun teslim olmasıyla birlikte çatışmalar fiilen sona erdi.

Bu gelişmeyle birlikte İngiltere, Amerika'daki koloniler üzerinde kontrolünü kaybetti ve 1783’te imzalanan Paris Antlaşması ile Londra yönetimi, ABD’nin bağımsızlığını resmen tanıdı.

Bu süreç, iki ülke arasındaki Koloni-İmparatorluk ilişkisini sona erdirirken, yerini egemen iki devlet arasındaki ilişkiye evirdi.