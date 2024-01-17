Dolar
30.13
Euro
32.76
Altın
2,005.12
ETH/USDT
2,533.10
BTC/USDT
42,395.00
BIST 100
8,024.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Esenler Kültür Merkezi'nde ''Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması''nda konuşuyor. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Axiom Mission 3 (Ax-3) uzay aracının bu gece 01.11'de fırlatılması planlanıyor. Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden yayındayız.
logo
Dünya

İngiltere Kralı Charles, prostat büyümesi nedeniyle gelecek hafta hastanede tedavi görecek

İngiltere Kralı 3. Charles'ın, prostat büyümesi nedeniyle gelecek hafta hastanede tedavi göreceği bildirildi.

Zuhal Demirci  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
İngiltere Kralı Charles, prostat büyümesi nedeniyle gelecek hafta hastanede tedavi görecek

Londra

Buchingham Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kral Charles’ın prostat büyümesi nedeniyle tedavi göreceği belirtildi.

Açıklamada, 75 yaşındaki Kral'ın hastalığının iyi huylu prostat büyümesi olduğu ve düzeltici bir prosedür için gelecek hafta tedavi için hastaneye gideceği kaydedildi.

Ayrıca, Kral'ın halkla buluşmalarının kısa bir iyileşme dönemi nedeniyle erteleneceği bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu açıklamadan kısa bir süre önce Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada da Galler Prensesi Kate Middleton'ın başkent Londra'daki bir hastanede karnından ameliyat olduğu ve yaklaşık 2 hafta hastanede kalacağı duyurulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Alper Gezeravcı’yı gönülden tebrik ediyor, yapacağı bilimsel çalışmalarda başarılar diliyorum
SpaceX, Türkiye'nin ilk uzay yolcusunun üyesi olduğu Ax-3 misyonunun yarına ertelendiğini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti
Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
YÖK Başkanı Özvar'dan ilk Türk astronot Gezeravcı mesajı: Tarihi bir heyecan içindeyiz

Benzer haberler

İngiltere Kralı Charles, prostat büyümesi nedeniyle gelecek hafta hastanede tedavi görecek

İngiltere Kralı Charles, prostat büyümesi nedeniyle gelecek hafta hastanede tedavi görecek

İngiltere'de yıllık enflasyon aralıkta beklentilerin üzerinde gerçekleşti

İngiliz milletvekilinden, Başbakan Sunak'a "savaş suçlarının silahlandırılmasını durdurması" çağrısı

Bakan Koca'dan çığ tehlikesine rağmen 7 aylık bebeği hastaneye ulaştıran sağlıkçılara teşekkür

Bakan Koca'dan çığ tehlikesine rağmen 7 aylık bebeği hastaneye ulaştıran sağlıkçılara teşekkür
İngiltere Başbakanı'nın Müslüman milletvekiline yönelik sözlerine tepki

İngiltere Başbakanı'nın Müslüman milletvekiline yönelik sözlerine tepki

İngiltere Kralı Charles'ın kamu kurumlarına asılacak portresi tanıtıldı

İngiltere Kralı Charles'ın kamu kurumlarına asılacak portresi tanıtıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet