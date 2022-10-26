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Dünya

İngiltere, kaya gazı çıkarılmasına yönelik kaldırılan yasağı yeniden uygulayacak

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, 2019'da ülkede kaya gazı çıkarılması amacıyla yapılan faaliyetlere getirilen yasağın yeniden yürürlüğe sokulacağını belirtti.

Gökhan Kurtaran   | 26.10.2022
İngiltere, kaya gazı çıkarılmasına yönelik kaldırılan yasağı yeniden uygulayacak

Londra

Sunak, dün resmen İngiltere'nin yeni Başbakanı olarak göreve başlamasının ardından parlamentoda ilk haftalık "Başbakana Sorular" oturumuna katıldı.

Başbakan Sunak, ülkede kaya gazı çıkarılması amacıyla yapılan faaliyetlerin yasaklanmasını öngören ve 2019'da Muhafazakar Parti’nin beyannamesinde belirtilen taahhüde sahip çıkılacağını ifade etti.

Geçen ay, İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, sismik sarsıntıları tetikleyebileceği yönündeki endişelerle ülkede kaya gazı çıkarılması amacıyla yapılan faaliyetlere getirilen yasağın kaldırılmasına karar verilmişti.

İngiltere’de ana muhalefette olan İşçi Partisi’nin Gölge İklim Bakanı Ed Miliband ise konuya ilişkin olarak, “Muhafazakar Parti son pozisyonları ne olursa olsun kaya gazının çıkarılması meselesinde güvenilemeyeceklerini göstermiştir.” ifadesini kullandı.

Miliband, ülkede kaya gazı çıkarılması amacıyla yapılan faaliyetlerin kalıcı şekilde yasaklanmasının ancak partisinin ülkede iktidara gelmesi halinde mümkün olacağı vaadinde bulundu.

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