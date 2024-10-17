İngiltere iş dünyasında kadın yöneticilerin sayısı 8 yıl sonra düştü
İngiltere iş dünyasında kadın yöneticilerin oranı 8 yıl aradan sonra düşüş göstererek yüzde 32'ye geriledi.
Londra
İş dünyasında cinsiyet eşitliğine yönelik analizler yapan The Pipeline'ın raporuna göre, İngiltere'nin FTSE 350 şirketlerinde yönetici pozisyonlarında çalışan kadın sayısındaki artış 2016'dan sonra ilk kez tersine döndü.
Bu şirketlerdeki kadın yöneticilerin oranı 2023'teki yüzde 33 seviyesinden bu yıl yüzde 32'ye geriledi. Bu oran 2016'da 26 seviyesindeydi.
Rapora göre, kadın yöneticilerin oranındaki artış hızıyla, yönetici pozisyonlarındaki cinsiyet eşitliğine ancak 5 nesil sonra ulaşılabilecek.
Halihazırda kadınlar İngiltere işgücünün yarısını oluşturmasına rağmen, yönetim kurulu pozisyonlarının üçte birinden azını elinde bulunduruyor.
Bu durumun kadınların yeteneklerindeki eksiklikten kaynaklanmadığına dikkat çekilen raporda, şunlar kaydedildi:
"Gelişimin her aşamasında, kadınlar yetenek açısından erkeklerden daha iyi performans gösteriyor. Kız öğrenciler, Eğitim Bakanlığının tüm ana ölçütlerinde erkek öğrencilerden daha iyi performans gösteriyor. Üniversiteye erkeklerden daha fazla kadın gidiyor, birinci sınıf derece alıyor ve lisansüstü eğitime başlıyor. Kısacası, iş gücündeki kadınlar erkek meslektaşlarından giderek daha iyi niteliklere sahip. Yine de bu rapordaki rakamlar, bir erkeğin FTSE 350 şirketinde yönetim kurulu üyesi olma olasılığının bir kadına göre iki kattan daha fazla olduğunu gösteriyor."
FTSE 350 şirketlerindeki üst yönetici (CEO) pozisyonlarının yüzde 9'unu kadınlar oluştururken, finansal işler müdürü (CFO) rollerinin yüzde 18'inde kadınlar yer alıyor.
Bu şirketlerdeki ticari rollerin ise yüzde 19'unda kadınlar çalışıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.