Dolar
18.61
Euro
19.32
Altın
1,774.56
ETH/USDT
1,209.40
BTC/USDT
16,512.00
BIST 100
4,672.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiltere: İran istihbaratı, İngiliz vatandaşı İranlıları kaçırmayı ve öldürmeyi denedi

İngiltere iç istihbarat servisi MI5'in Genel Müdürü Ken McCallum, bu yıl İran istihbarat servisinin, rejimin tehdit olarak gördüğü İranlı İngiliz vatandaşlarını kaçırmak ve hatta öldürmek için teşebbüste bulunduğunu açıkladı.

Zuhal Demirci   | 16.11.2022
İngiltere: İran istihbaratı, İngiliz vatandaşı İranlıları kaçırmayı ve öldürmeyi denedi

İngiltere

İngiltere iç istihbarat servisi MI5'in Genel Müdürü Ken McCallum, bu yıl İran istihbarat servisinin, rejimin tehdit olarak gördüğü İranlı İngiliz vatandaşlarını veya İngiltere'de ikamet eden kişileri kaçırmak ve hatta öldürmek için en az 10 kez teşebbüste bulunduğunu açıkladı.

McCallum, İngiltere'nin karşı karşıya olduğu tehditlerle ilgili yıllık değerlendirme konuşmasında, İran'a ilişkin uyarılarda bulundu.

İran'da Mahsa Emini'nin gözaltında ölümü üzerine başlayan protesto dalgasının, rejimi "eleştirenleri susturmak için şiddete başvurmaya" sevk ettiğini söyleyen McCallum, şu ifadeleri kullandı:

"İran, saldırgan istihbarat servisleri aracılığıyla doğrudan İngiltere'ye tehdit oluşturuyor. En keskin haliyle bu, rejim düşmanı olarak algılanan İngiliz veya İngiltere merkezli kişileri kaçırma ve hatta öldürme hırslarını içeriyor. Yalnızca ocak ayından bu yana bu türden en az 10 potansiyel tehdit gördük."

McCallum, İran'daki mevcut protesto dalgasının, totaliter rejim hakkında temel sorular sorduğuna değinerek, "Bu, büyük bir değişime işaret edebilir, ancak gidişat belirsiz." değerlendirmesinde bulundu.

- İran'daki gösteriler

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Gösterilerdeki can kaybına ilişkin resmi makamlardan net bilgi paylaşılmadı. Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu (IHR) ise, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan gösterilerde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 300'ü aştığını açıkladı.

Gösterilerde çıkan olaylarda 40'tan fazla emniyet görevlisinin de hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beyoğlu'nda "İstiklal Bizim" birlik ve beraberlik yürüyüşü düzenlendi
Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak
AK Parti'den Yeniçağ gazetesine 100 bin liralık tazminat davası
Bakan Özer'den, terör saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Özsoy ve kızının ailesine taziye ziyareti
Terör saldırısında hayatını kaybedenler İstiklal Caddesi'nde anılıyor

Benzer haberler

İran'da Mahsa Emini protestolarıyla ilgili 3 kişiye daha idam cezası verildi

İran'da Mahsa Emini protestolarıyla ilgili 3 kişiye daha idam cezası verildi

İngiltere: İran istihbaratı, İngiliz vatandaşı İranlıları kaçırmayı ve öldürmeyi denedi

İran Dışişleri Bakanı, nükleer anlaşma konusunda ABD ile mesaj alışverişinin sürdüğünü söyledi

2022 FIFA Dünya Kupası'na İngiltere ligleri damgası

2022 FIFA Dünya Kupası'na İngiltere ligleri damgası
İngiltere’de enflasyon 41 yılın en yüksek seviyesinde

İngiltere’de enflasyon 41 yılın en yüksek seviyesinde
ABD, İran'ın Rusya'ya İHA tedariki ile ilişkili kişi ve kuruluşlara yaptırım uyguladı

ABD, İran'ın Rusya'ya İHA tedariki ile ilişkili kişi ve kuruluşlara yaptırım uyguladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet