İngiltere Irak ve Suriye'deki savaş uçaklarının sayısını azaltıyor

İngiltere'nin Irak ve Suriye'deki savaş uçaklarının yarısını geri çekeceği bildirildi.

ANKARA

İngiliz Daily Mail gazetesinin askeri yetkililere dayandırdığı haberine göre, Irak ve Suriye'den İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait "RAF Typhoon" tipi 8 savaş uçağı gelecek ay geri çekilecek.

Haberde, 6 "RAF Typhoon" savaş uçağı ve 10 kadar Reaper insansız uçağın, Ortadoğu'da kalmayı sürdüreceği belirtildi.

"Rejime karşı yürütülen misyonları zayıflatmayacak"

Üst düzey bir askeri kaynak, savaş uçaklarının bölgeden geri çekilmesinin, "acınacak durumdaki rejime karşı yürütülen misyonlardaki kararlılıklarını hiçbir şekilde zayıflatmayacağı" değerlendirmesini yaptı.

İngiltere'nin bu adımı, ABD'nin Suriye'den çekilme kararından kısa bir süre sonra atması dikkati çekti.

ABD Başkanı Trump, 19 ve 20 Aralık 2018'deki mesajlarında, Suriye'de bulunmalarının tek gerekçesi olan DEAŞ ile mücadeleyi tamamladıklarını ilan etmişti.

Amerikan güçlerinin eve dönme zamanının geldiğini vurgulayan Trump, sonraki günlerde ABD güvenlik bürokrasisinin telkinleri sonucu "yavaş ve güvenli çekilme" mesajı vermişti.

Muhabir: Gamze Türkoğlu Oğuz