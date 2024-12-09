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Dünya

İngiltere: Golan Tepeleri işgal altındadır ve İsrail'in burayı ilhak etmesini tanımıyoruz

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi ele geçirmesiyle ilgili, "Pozisyonumuz nettir, Golan Tepeleri işgal altındaki topraklardır ve İsrail'in burayı ilhak etmesini tanımıyoruz." açıklamasını yaptı.

Behlül Çetinkaya  | 09.12.2024 - Güncelleme : 09.12.2024
İngiltere: Golan Tepeleri işgal altındadır ve İsrail'in burayı ilhak etmesini tanımıyoruz

LONDRA

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Suriye'deki son gelişmeleri bahane ederek işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi ele geçirmesiyle ilgili, "Pozisyonumuz nettir, Golan Tepeleri işgal altındaki topraklardır ve İsrail'in burayı ilhak etmesini tanımıyoruz." açıklamasını yaptı.

Bir İngiliz Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, AA muhabirinin konuya ilişkin sorusunu yazılı olarak yanıtlayarak, "İsrail, açıkça Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgedeki varlığının savunma amaçlı, kısıtlı ve geçici olduğunu belirtti. İsrail'in bu taahhüdüne uymasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözcü, İsrail'i ve tüm tarafları uluslararası hukuktan kaynaklanan barış, istikrar ve güvenlik yükümlülüklerine uyma çağrısını yineledi.

Sözcülük açıklamasında İngiltere'nin Golan Tepeleri'ne ilişkin tutumunu dile getiren ifadeler de yer aldı.

Açıklamada Dışişleri Bakanı David Lammy'nin dün İsrailli mevkidaşı Gideon Saar'la konuyu ele aldığı bildirilirken, "Pozisyonumuz nettir, Golan Tepeleri işgal altındaki topraklardır ve İsrail'in burayı ilhak etmesini tanımıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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