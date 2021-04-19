İngiltere, cezaevindeki Rus muhalif Navalnıy’ın sağlık durumundan endişe ediyor
İngiltere’nin cezaevindeki Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın sağlık durumunun kötüye gitmesinden derin endişe duyduğu bildirildi.
London, City of
İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya’ya “siyasi nedenlerle” tutuklu bulunan Navalnıy’ın derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.
Navalnıy’ın sağlık durumunun kötüye gittiğine ilişkin haberlerden derin endişe duyulduğu kaydedilen açıklamada, bağımsız sağlıkçıların Navalnıy’ın sağlık durumunu incelemesine izin verilmesi istendi.
Rus muhalif Aleksey Navalnıy, bulunduğu hapishanede tıbbi yardım talebinin reddedilmesini gerekçe göstererek açlık grevine başladığını duyurmuştu.
Moskova Şehir Mahkemesi, 2 Şubat'ta Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını, evde geçirdiği cezayı da hesaplayarak 2,5 yıllık hapis cezasına çevirmiş, Navalnıy cezaevine konulmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.