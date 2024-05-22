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Dünya

İngiltere Başbakanı Sunak, ülkede genel seçimlerin 4 Temmuz'da yapılacağını duyurdu

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkede genel seçimlerin 4 Temmuz'da yapılacağını bildirdi.

Zuhal Demirci  | 22.05.2024 - Güncelleme : 22.05.2024
İngiltere Başbakanı Sunak, ülkede genel seçimlerin 4 Temmuz'da yapılacağını duyurdu

LONDRA

Sunak, haftalık kabine toplantısının ardından Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın önünde açıklama yaptı.

Konuşmasına, son 5 yılda ülkenin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en zorlu dönemlerden geçtiğini söyleyerek başlayan Sunak, İngiltere'nin bu zorluklarla mücadele ettiğini dile getirdi.

Sunak, ekonomik istikrarın her türlü başarının temeli olduğuna işaret ederek, İngiltere ekonomisinin büyümeye devam ettiğini ve enflasyonun normale döndüğünü belirtti.

Ülkede faiz oranlarının düştüğünü, hükümetin planının işe yaradığını aktaran Sunak, buna karşın, halihazırda birçok insan için işlerin kolay olmadığının da farkında olduğunu ifade etti.

Sunak, şimdi ulusa sorulması gerekenin "Kime güveniyorsunuz?" sorusu olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Şimdi İngiltere için geleceğini seçme zamanıdır. Kaydettiğimiz ilerlemenin üzerine inşa etmek mi yoksa plansız ve kesinlikten yoksun bir şekilde başa dönmek mi istediğimize karar verme zamanıdır. Bugün erken saatlerde İngiltere Kralı ile görüşerek parlamentonun feshedilmesini talep ettim. Kral, bu talebi kabul etti ve 4 Temmuz'da genel seçimlere gideceğiz."

"Net planı ve cesur eylemleri olan bir parti seçin"

Sunak, seçmenlerin ülke için net planı ve cesur eylemleri olan bir parti seçmesi çağrısında bulunarak, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin İngiltere için bir gelecek planı olmadığını ileri sürdü.

Başbakan Sunak, konuşmasının sonunda, seçim kampanyası boyunca her oy için mücadele edeceğini, seçmenin güvenini kazanacağını ve sadece kendi liderliğindeki bir Muhafazakar Parti hükümetinin ekonomik istikrarı sağlayacağını savundu.

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