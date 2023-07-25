İngiltere Başbakanı Sunak: Karadeniz Tahıl Koridoru'nun yeniden işlev kazanması için Türkiye ile yakın çalışıyoruz
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Karadeniz Tahıl Koridoru'nun yeniden işlev kazanması için İngiltere'nin Türkiye ile yakın çalıştığını söyledi.
Londra
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