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Antalya’nın Kemer ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor
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Dünya

İngiltere Başbakanı Sunak: Karadeniz Tahıl Koridoru'nun yeniden işlev kazanması için Türkiye ile yakın çalışıyoruz

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Karadeniz Tahıl Koridoru'nun yeniden işlev kazanması için İngiltere'nin Türkiye ile yakın çalıştığını söyledi.

Behlül Çetinkaya  | 25.07.2023 - Güncelleme : 25.07.2023
İngiltere Başbakanı Sunak: Karadeniz Tahıl Koridoru'nun yeniden işlev kazanması için Türkiye ile yakın çalışıyoruz

Londra

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