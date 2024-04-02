Dolar
32.04
Euro
34.52
Altın
2,278.25
ETH/USDT
3,280.60
BTC/USDT
66,010.00
BIST 100
9,040.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, Trendyol Süper Ligi 31. haftasındaki Atakaş Hatayspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İngiltere Başbakanı Sunak, İsrailli mevkidaşı Netanyahu'yla öldürülen yardım görevlilerini görüştü

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptıkları telefon görüşmesinde, aralarında 3 İngiltere vatandaşının da bulunduğu WCK yardım gönüllülerinin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybetmesini ele aldı.

Behlül Çetinkaya  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
İngiltere Başbakanı Sunak, İsrailli mevkidaşı Netanyahu'yla öldürülen yardım görevlilerini görüştü

Greater London

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptıkları telefon görüşmesinde, aralarında 3 İngiltere vatandaşının da bulunduğu World Central Kitchen (WCK) yardım gönüllülerinin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybetmesini ele aldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Sunak, Gazze'de dün yapılan hava saldırısında, 3 İngilizin de aralarında bulunduğu WCK yardım gönüllülerinin öldürülmesiyle dehşete düştüğünü, şeffaf ve bağımsız bir soruşturma yürütülmesi talebini dile getirdi.

Başbakan (Sunak), Gazze'de çok fazla yardım görevlisi ile sivilin hayatını kaybettiğini, durumun giderek daha dayanılmaz hale geldiğini söyledi.

Görüşmede, İngiltere'nin İsrail'den talepleri de sıralandı.

İngiltere, İsrail'den insani yardımlara uyguladığı engellemeleri sona erdirmesini, Birleşmiş Milletler (BM) ve yardım kuruluşlarıyla gerginliğe son verilmesini, hastaneler ve su şebekesi gibi sivil altyapının korunması ve tamir edilmesi için acil adımlar atmasını istedi.

Başbakan (Sunak), "İsrail'in Hamas'ı mağlup etme yönündeki haklı amacına, Gazze'de bir insani felaketin yaşanmasına izin vererek ulaşılamayacağını" kaydetti.

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in dün Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanın öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların; Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin, saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail ordusundan da "Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü eğlence merkezindeki yangının görgü tanıkları olayı anlattı
Bakan Göktaş: 8 bin personel alımını bayramdan önce gerçekleştireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Meclis'te verdiği iftara katıldı
Tunceli'de teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Gümüşhane'de minibüsün uçuruma yuvarlandığı kazada 7 kişi yaralandı

Benzer haberler

İngiltere Başbakanı Sunak, İsrailli mevkidaşı Netanyahu'yla öldürülen yardım görevlilerini görüştü

İngiltere Başbakanı Sunak, İsrailli mevkidaşı Netanyahu'yla öldürülen yardım görevlilerini görüştü

İtalya, İsrail'den Gazze'de WCK çalışanlarının öldürülmesine "açıklık getirmesini" istedi

İsrail saldırılarının hedefi olan World Central Kitchen Gazze'de Filistinlilere sıcak yemek sağlıyor

Netanyahu: İsrail'in yerli silah üretimini artırması gerekiyor

Netanyahu: İsrail'in yerli silah üretimini artırması gerekiyor
İsrail'de ana muhalefet lideri, Netanyahu hükümetini başarısızlıkla suçlayarak "hemen seçim" çağrısı yaptı

İsrail'de ana muhalefet lideri, Netanyahu hükümetini başarısızlıkla suçlayarak "hemen seçim" çağrısı yaptı
Tel Aviv’de toplanan binlerce İsrailli, Netanyahu'ya istifa ve esirlerin salıverilmesi çağrılarını yineledi

Tel Aviv’de toplanan binlerce İsrailli, Netanyahu'ya istifa ve esirlerin salıverilmesi çağrılarını yineledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet