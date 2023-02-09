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Dünya

İngiltere Başbakanı Sunak depremzedeler için öğrencilerle yardım malzemesi paketledi

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, UCL Türk Öğrenci Birliğinin, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik yardım kampanyasına katılarak öğrencilerin yardım malzemesini paketlemesine yardım etti.

Behlül Çetinkaya   | 09.02.2023
İngiltere Başbakanı Sunak depremzedeler için öğrencilerle yardım malzemesi paketledi

Londra

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, University College London (UCL) Türk Öğrenci Birliğinin, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik yardım kampanyasına katılarak öğrencilerin yardım malzemesini paketlemesine yardım etti.

İngiltere medyasında yer alan habere göre Sunak, UCL'de öğrencilerin başlattığı yardım kampanyasına katılmak için üniversiteye giderek Türk Öğrenci Birliği üyeleriyle bir araya geldi.

Öğrencilerin yardım malzemelerini tasnif etmesi ve paketlemesine yardım eden Sunak, şapka, atkı ve battaniye bağışı da yaptı.

Çalışmalarla ilgili övgüde bulunan Sunak, "Türkiye'de insanlar bu korkunç trajediden etkilendi. Yaşanan trajedinin boyutlarını anlamak gerçekten çok zor. Bir baba olarak çocuklarını enkazdan çıkarmaya çalışan aileleri izlemek gerçekten yürek parçalıyor. Türkiye'ye yardım etmek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

200 koli yardım malzemesi toplandı

UCL Türk Öğrenci Birliği Başkanı Eda Yıldırımkaya da kampanya kapsamında 200 koli yardım malzemesi topladıklarını ifade ederek, "Başbakan da bize çok iyi kalitede bereler, battaniyeler ve eldivenler bağışladı. Eminim ki birilerini sıcak ve güvende tutacaktır. Ayrıca bizi yaptıklarımızdan dolayı da tebrik etti." dedi.

Öğrenci Togay Ata Gökalp de Başbakan Sunak'ın ziyaretinin moral verici olduğunu belirterek, "Bizi daha fazlasını yapmaya teşvik etti." değerlendirmesini yaptı.

İngiltere, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Türkiye'ye arama kurtarma ekibi ve sağlık personeli göndererek Türkiye ve Suriye'ye 5 milyon sterlinlik yardım yapılacağını açıklamıştı.

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