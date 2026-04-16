İngiltere Başbakanı Starmer, sosyal medya şirketlerine çocuk güvenliği için baskıyı artırıyor İngiltere Başbakanı Keir Starmer, çocukların internetteki güvenliği konusunda ailelerin endişeli olduğunu belirterek sosyal medya şirketlerinin temsilcilerini daha hızlı adımlar atmaları için Başbakanlığa çağırdı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre Başbakan Starmer, sosyal medya şirketleri Meta, Snap, Google, TikTok ve X'e internette çocukları etkileyen içeriklere karşı adımları hızlandırmak için baskı yapmayı amaçlıyor.

Starmer'ın bu kapsamda söz konusu şirketlerin temsilcilerini Başbakanlığa davet ettiği belirtilen açıklamada, Başbakan'ın ailelerle görüşmeler yaptığı ve onların endişelerini birinci elden dinlediği aktarıldı.

Gerekli yasal düzenlemelerin aylar içinde yapılacağı kaydedilen açıklamada değerlendirmeleri paylaşılan Starmer, "Sosyal medya çocukların kendilerini nasıl gördüğünü, arkadaşlıklarını ve çevrelerindeki dünyayı şekillendiriyor. Buradan gelen risklere karşı göz yummak mümkün değil." dedi.

Starmer, ailelerin hızlı ve sonuç odaklı bir yaklaşım beklediğini belirterek "Bu nedenle istişare sürecimiz sona erdiğinde hızlı hareket edebilmek için gerekli yetkileri şimdiden aldık. Çocukları internette güvende tutmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Bugün, sosyal medya şirketlerinin gerekli adımları attıklarından ve sorumluluk aldıklarından emin olmak için toplanacağız." ifadelerini kullandı.

Harekete geçmemenin şirketler aleyhine sonuçları olacağını vurgulayan Starmer, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada ise "Ailelerin sosyal medya ve çocuklarının güvenliği üzerindeki etkisi konusunda endişeli. Haklı olarak hızlı bir adım bekliyorlar. Bugün X, Meta, Snap, YouTube ve TikTok'un üst düzey yetkililerini adım atmaya çağırıyorum. Çocukları internette güvende tutmak için her şeyi yapacağım." ifadelerine yer verdi.

İngiliz hükümetinin çocukları internetin zararlarından korumak için geliştirdiği "Çevrimiçi Dünyada Büyüyorum" adlı istişare mekanizmasına şu ana kadar 45 binden fazla görüş bildirildi.

Ailelerin ve çocukların taleplerini ve düşüncelerini ilettiği mekanizma, 26 Mayıs'a kadar bildirim almaya devam edecek.