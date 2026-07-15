Parlamentoda düzenlenen "Başbakana Sorular" oturumunda son kez başbakan olarak soruları yanıtlayan Keir Starmer, "Bayrağı devralan her başbakan günü gelince devredeceğini bilir. O gün geldi. Bu benim siyasi yolculuğumun sonu." ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Starmer: Bu benim siyasi yolculuğumun sonu Parlamentoda düzenlenen "Başbakana Sorular" oturumunda son kez başbakan olarak soruları yanıtlayan Keir Starmer, "Bayrağı devralan her başbakan günü gelince devredeceğini bilir. O gün geldi. Bu benim siyasi yolculuğumun sonu." ifadelerini kullandı.

Starmer, başbakanlık görevinin son "Başbakana Sorular" oturumunda İngiltere Parlamentosunun Avam Kamarası üyelerinin sorularını yanıtladı.

Son görevlerinden biri olarak bu sabah kabineyi topladığını kaydeden Starmer, akşam ise televizyon karşısında İngiltere-Arjantin maçını izleyerek önemli bir görevi daha yerine getireceğini belirtti.

Geçen hafta evinde ölü bulunan eski milletvekili Ann Widdecombe'un cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkmasına değinen Starmer, milletvekili olduğu son 11 yılda eski ya da görevde bulunan 3 milletvekilinin öldürüldüğünü hatırlattı.

Starmer, parlamentonun milletvekillerinin güvenliğiyle ilgili adımlar atacağını söylerken kendisinin yerine gelecek yeni İşçi Partisi liderine başarılar diledi.

İslam ve Yahudilere karşı saldırılara yönelik soruyu yanıtlayan Starmer, "Birimize yapılan saldırı hepimize yapılmış saldırıdır. Antisemitizm ve Müslüman karşıtı nefret bir zehirdir." dedi.

Ana muhalefetteki Muhafazakar Parti lideri Kemi Badenoch, Starmer'la başbakanlığı sürecinde neredeyse hiçbir konuda anlaşamadığını, ancak bir konuda kendisine saygı duyduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin gergin Beyaz Saray toplantısının hemen ardından İngiltere'ye davet edilmesini takdir ettiğini kaydeden Badenoch, "Yapılacak en doğru şey buydu. Ukrayna, özgürlük savaşının en ön cephesi." dedi.

Badenoch, 2 Kasım 2024'te göreve geldiğinde Başbakan Starmer'ın kendisine "Bir yıl dayanamaz." dediğini hatırlatarak, "Hayatın gerçekleri sizi benden önce yakaladı." diye konuştu.

"Biz insanları tek başına uğurlamayız"

Starmer da Badenoch'a yanıtında Beyaz Saray'daki görüşmeden sonra yaşananları anlatarak şunları söyledi:

"Oval Ofis'ten ayrılıp Beyaz Saray'dan tek başına çıktıktan sonra uçağa bindi ve biz Londra'ya gelmesini istedik. Doğrudan Downing Sokağı'na (Başbakanlık Ofisi) gelmesini istedim. Dışarıda onu karşıladım ve sarıldım. O sırada sokakta olanları gösterdim. Çok sayıda İngiliz, (Zelenskiy) bana sarıldığında en yüksek sesle tezahüratlar yaptı. Bu çok duygusal bir andı. Oval Ofis'ten çıktıktan sonra yakınındakiler dışında karşılaştığı ilk insani muamele buydu. Bu ülkede onunla ve Ukrayna'yla birlikte olduğumuzu söyledim. Yalnız göndermedim, arabasına kadar uğurladım. Biz İngiltere'de insanları binalarımızdan tek başına uğurlamayız."

Ülkesinin başka bir İşçi Partisi hükümeti döneminde Dünya Kupası'nı kazandığını da hatırlatan Starmer, kendi başbakanlığı döneminde yapılan 29 milli maçın 22'sinin kazanıldığını da söyledi.

Starmer, oturumdaki son soruya verdiği yanıtın ardından, "Bayrağı devralan her başbakan günü gelince devredeceğini bilir. Benim için de günü geldi. Bu benim siyasi yolculuğumun sonu. 2019'da aldığımız tarihi hezimetin ardından 2024'te aldığımız tarihi zafere kadar geçen 6 yıl ile iktidardaki 2 yılda ülkeyi bulduğumdan daha iyi bir halde bırakmak için çalıştım. Başardığımız her şeyden gurur duyuyorum." ifadelerini kullanarak birlikte çalıştığı herkese teşekkür etti.

Yeni başbakanın gelecek hafta göreve başlaması bekleniyor

Geçen ay partisinden gelen "bir sonraki genel seçime başka bir liderle girme" talebi doğrultusunda İşçi Partisi liderliğinden istifa eden Starmer, yeni lider ve başbakan seçme yolunu açmıştı.

İşçi Partisinde 9 Temmuz'da başlayan liderlik yarışı başvurularının ardından bu hafta yeni liderin açıklanması, seçilen kişinin ise gelecek hafta başında başbakanlık görevini devralması bekleniyor.

Parti liderliğine ve başbakanlığa 18 Haziran'da Makerfield ara seçimlerinde milletvekili olmaya hak kazanan eski Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'ın seçileceği öngörülüyor.