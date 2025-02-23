İngiltere Başbakanı Starmer: Artık kendi güvenliğimizin sorumluluğunu alma zamanı
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Avrupa'ya daha fazla savunma harcaması yapması yönünde çağrıda bulunan ABD'nin haklı olduğunu belirterek, "Artık kendi güvenliğimizin sorumluluğunu alma zamanı." dedi.
LONDRA
İskoçya İşçi Partisinin yıllık kongresinde konuşan Starmer, gelecek hafta yapacağı Washington ziyareti öncesi, ABD'nin Avrupa ülkelerine daha fazla savunma harcaması yapma çağrılarına değindi.
Starmer, İngiltere'nin Avrupa kıtasını korumakta "lider rol" oynayacağını kaydederek "İngiltere de dahil olmak üzere biz Avrupalıların kendi savunma ve güvenliğimiz için daha fazla şey yapması gerektiğini uzun süredir söylüyorum. ABD bu konuda haklı. Geçmişin rahatlığına takılıp kalamayız. Artık kendi güvenliğimizin sorumluluğunu alma zamanı." diye konuştu.
İngiltere'nin savunma bütçesini milli gelirin yüzde 2,3'ünden 2,5'ine çıkarmak için çalışmaların devam ettiğini anlatan Starmer, İngiltere'nin Ukrayna konusunda da üzerine düşen rolü oynayacağını ifade etti.
Starmer, ABD ile Rusya arasında yapılan barış görüşmelerinin ardından Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "yeni bir safhaya" girdiğini söyledi.
ABD ile Rusya arasındaki müzakerelere işaret eden Starmer, "Ukrayna konusunda Ukrayna'nın olmadığı bir müzakere yürütülemez. Ukrayna halkının uzun süreli güvenlik garantilerine ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.