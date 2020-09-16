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Dünya

İngiltere Başbakanı Johnson'dan 'ikinci bir karantina felaket olur' uyarısı

İngiltere'de son 24 saatte 3 bin 991 Kovid-19 vakası görüldü.

Hasan Esen,Bilal Acar   | 16.09.2020
İngiltere Başbakanı Johnson'dan 'ikinci bir karantina felaket olur' uyarısı

Londra

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ikinci bir ulusal çapta karantinanın ülke için mali açıdan felaket olacağını söyledi.

Johnson, bir parlamento komitesindeki konuşmasında, ikinci bir ulusal çapta karantina istemediğini belirtti.

Bunun tamamen yanlış olacağını düşündüğünü dile getiren Johnson, "Önlemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Mali sonuçları bakımından da felaketten başka bir şey getireceğinden şüpheliyim." dedi.

Bu arada, Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 3 bin 991 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 378 bin 219'a yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 20 artarak 41 bin 684 oldu.

Avrupa'da Kovid-19'dan en çok ölümün görüldüğü İngiltere'de vaka sayısı ağustos ayından itibaren yükselişe geçmişti.

Ülkede artan vakalar karşısında 14 Eylül'den itibaren 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.



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