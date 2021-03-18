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Dünya, Koronavirüs

İngiltere Başbakanı Johnson yarın Oxford-AstraZeneca aşısı yaptıracak

İngiltere Başbakanı Johnson, "Oxford aşısı güvenlidir, Pfizer aşısı güvenlidir. Güvenli olmayan şey Kovid-19'a yakalanmaktır. Dolaysıyla sıranız gelir gelmez aşınızı olmanız çok önemli." dedi.

Hasan Esen   | 18.03.2021
İngiltere Başbakanı Johnson yarın Oxford-AstraZeneca aşısı yaptıracak Fotoğraf: David Cliff/AA

Londra

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bazı Avrupa ülkelerinin kullanımını durdurduğu Oxford-AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, güvenli olduğunu ve kendisin de yarın bu aşıdan yaptıracağını söyledi.

Johnson, düzenlediği basın toplantısında, İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumunun her hafta Oxford-AstraZeneca aşısına ilişkin verileri incelediğini kaydederek, aşı yaptırmamanın yaptırmaktan daha riskli olduğunu belirtti.

Avrupa İlaç Ajansının (EMA) da Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının güvenli ve faydalarının risklerden fazla olduğunu bildirdiğine dikkati çeken Johnson, "Oxford aşısı güvenlidir, Pfizer aşısı güvenlidir. Güvenli olmayan şey Kovid-19'a yakalanmaktır. Dolaysıyla sıranız gelir gelmez aşınızı olmanız çok önemli." dedi.

Kendisinin de yarın aşı olacağını açıklayan İngiliz Başbakan, "Aşı olacağım merkezde şu anda ilk dozunu olanlara Oxford-AstraZeneca aşısı yapılıyor. Ben de bu aşıdan yaptıracağım." diye konuştu.

Kovid-19'a karşı geliştirilen ilk aşılardan Oxford-AstraZeneca'nın uygulanması, bazı ülkelerde, kanda pıhtılaşmaya yol açarak damar tıkanıklığı ve akciğer embolisi gibi durumlara neden olabileceği şüphesiyle geçici olarak durdurulmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü de aşının faydalarının risklerinden fazla olduğunu belirterek, "Hayat kurtarmak için kullanımı devam etmelidir." açıklamasını yapmıştı.


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