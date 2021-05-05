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Dünya

İngiltere Başbakanı Johnson, İskoçya'da ikinci bir bağımsızlık referandumunu 'sorumsuzluk' olarak niteledi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İskoçya'da ikinci bir bağımsızlık referandumu düzenlemenin sorumsuzluk olacağını savundu.

Hasan Esen   | 05.05.2021
İngiltere Başbakanı Johnson, İskoçya'da ikinci bir bağımsızlık referandumunu 'sorumsuzluk' olarak niteledi

Londra

Johnson, yarın gerçekleştirilecek parlamento seçimleri öncesinde açıklamalarda bulundu.

İskoçya ve Birleşik Krallık'taki birçok kişinin, salgından çıkılırken referandum düzenlemenin zamanı olmadığını düşündüğünü ileri süren Johnson, "Bence ikinci bir referandum sorumsuzluk olur." dedi.

Yarın İngiltere'de yerel meclisler, İskoçya ve Galler'de parlamento ile Londra dahil 13 kentte de belediye başkanlığı seçimleri yapılacak.

İskoç Ulusal Partisi, seçimleri kazanması durumunda bağımsızlık referandumuna gitmeyi vadediyor. Ancak referandum düzenlemek için 1998 tarihli İskoçya Yasası'nın 30. maddesi uyarınca İngiliz Parlamentosundan izin almak gerekiyor.

Johnson liderliğindeki Muhafazakar Partinin 365 sandalyeyle çoğunluğu elinde bulundurduğu 650 üyeli parlamentodan böyle bir iznin çıkması imkansız görülüyor.

İskoç Parlamentosu seçimlerini ayrılıkçıların kazanması durumunda daha da güçlenecek ayrılıkçıların, alternatif yollar deneyebileceği değerlendiriliyor.

Bu seçeneklerden birini, ilgili yasaya karşı mahkemeye gitmek ve izin alma zorunluluğunu ortadan kaldırmak oluşturuyor. İskoç siyasetçiler, böyle bir girişimin ihtimal dışı olmadığını belirtiyor.

Diğer bir yol ise merkezi hükümete rağmen referanduma gitmek ve olumlu sonuç çıkması halinde tek taraflı bağımsızlık ilan etmek.

Ancak bu Katalonya'da olduğu gibi gerginliğe ve merkezi hükümetin sert tepkisine yol açabilir. Bu durum aynı zamanda Katalanlar gibi İskoçların da AB'nin desteğini kaybetmesine neden olabilir.

2014'te yapılan referandumunda İskoçlar, yüzde 55'le bağımsızlığı reddetmişti.

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