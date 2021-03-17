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Dünya, Koronavirüs

İngiltere Başbakanı Johnson, bazı ülkelerin kullanımını askıya aldığı AstraZeneca aşısını yaptıracak

Hasan Esen   | 17.03.2021
İngiltere Başbakanı Johnson, bazı ülkelerin kullanımını askıya aldığı AstraZeneca aşısını yaptıracak

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bazı ülkelerin kanda pıhtılaşma yaptığı iddiasıyla kullanımını askıya aldığı Oxford-AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını olacağını açıkladı.

Johnson, Avan Kamarasında Başbakan'a Sorular Oturumunda konuştu. Oturumda, Johnson'a bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını askıya alma kararıyla ilgili ne yaptığı soruldu.

Ülkedeki aşı uygulamasındaki "harika" çalışmaları için Ulusal Sağlık Hizmetlerine (NHS) teşekkür eden Başbakan, davet aldığını ve çok kısa bir süre içinde kendisinin de aşı yaptıracağını belirterek "Vurulacağım aşı, kesinlikle Oxford-AstraZeneca olacak." dedi.

Oxford-AstraZeneca aşısı kullanımı, kanda pıhtılaşma ve ölümlere neden olabileceği gerekçesiyle Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda gibi bazı Avrupa ülkelerinde tedbir amaçlı askıya alınmıştı.​​​​​​​


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