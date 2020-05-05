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Dünya, Koronavirüs

İngiltere Avrupa'da Kovid-19'dan en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu

İngiltere, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin resmi sayısının 29 bin 427'ye yükselmesiyle Avrupa'da en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu.

İlyas Tayfun Salcı   | 05.05.2020
İngiltere Avrupa'da Kovid-19'dan en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin resmi sayısının 29 bin 427'ye yükselmesiyle Avrupa'da en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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İngiltere Avrupa'da Kovid-19'dan en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu
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