İngiltere Avrupa'da Kovid-19'dan en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu
İngiltere, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin resmi sayısının 29 bin 427'ye yükselmesiyle Avrupa'da en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu.
Londra
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İngiltere, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin resmi sayısının 29 bin 427'ye yükselmesiyle Avrupa'da en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.