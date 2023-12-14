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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İngiltere, aşırılık yanlısı yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin ülkeye girişini yasaklayacak

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, aşırılık yanlısı yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin, Filistinli sivilleri hedef alıp öldürdüğünü belirterek, bunların İngiltere'ye girişinin yasaklanacağını açıkladı.

Behlül Çetinkaya  | 14.12.2023 - Güncelleme : 14.12.2023
İngiltere, aşırılık yanlısı yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin ülkeye girişini yasaklayacak

Londra

Cameron, X hesabından yaptığı paylaşımda, aşırılık yanlısı yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin, Filistinli sivilleri hedef alıp öldürmesinin İsrailli ve Filistinliler için güvenlik ve istikrarı tehlikeye soktuğunu belirtti.

İsrail'in söz konusu saldırıları durdurmak ve faillerden hesap sormak için gerekli adımları atması gerektiğini vurgulayan Cameron, "Ülkemizin bu korkunç eylemleri düzenleyenlere ev sahipliği yapmaması için yerleşimci şiddetinin sorumlularının İngiltere'ye girişini yasaklıyoruz." ifadesini kullandı.

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