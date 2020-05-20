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Dünya, Koronavirüs

İngiltere Adalet Bakanı, 15 bin ölüme rağmen bakımevlerini geri plana atma kararını savundu

İngiltere Adalet Bakanı Buckland, bakımevlerinde yaklaşık 15 bin kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından "bakımevlerine değil de hastanelere odaklanma" politikalarının doğru olduğunu savundu.

Hasan Esen   | 20.05.2020
İngiltere Adalet Bakanı, 15 bin ölüme rağmen bakımevlerini geri plana atma kararını savundu

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere Adalet Bakanı Robert Buckland, bakımevlerinde yaklaşık 15 bin kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından "bakımevlerine değil de hastanelere odaklanma" politikalarının doğru olduğunu savundu.

Buckland, Sky News kanalına yaptığı açıklamada, hükümetin Kovid-19 salgınının başında hastanelere öncelik verdiğini söyledi.

"Test konusunda bir seçim yapmamız gerekiyordu, hastanelere odaklanmaya karar verdik." diyen Buckland, bu politikanın doğru ve "kesinlikle gerekli" olduğunu belirtti.

Buckland, bakımevlerinde yaklaşık 15 bin kişinin hayatını kaybetmesinin ardından yöneltilen eleştirilere ilişkin "Şimdi suçlama zamanı değil. Bence bu tamamen ters etkiye neden olacaktır." dedi.

Sadece bakımevi sektörüyle değil bilim insanları ve hükümete tavsiyede bulunan herkesle çalışmak zorunda olduklarını ve birlikte mantıklı çözümler bulduklarını kaydeden Buckland, bu yerlerde sorunlar yaşandığını ve kendilerini üzen "büyük trajedilere" şahit olduklarını ifade etti.

Buckland, "yapılması gereken daha fazla şey" olduğu değerlendirmesinde bulunarak, "Bence dünyadaki her ülke geriye bakacak ve daha farklı yapmış olmayı isteyecekleri şeyler olduğunu söyleyecek." diye konuştu.

Bakımevleri işletmecileri, ölümler dolayısıyla hükümeti suçluyor

İngiltere'deki bakımevleri işletmecilerini temsil eden Care England'ın CEO'su Prof. Martin Green, dün Parlamento Sağlık ve Sosyal Bakım Komitesinde yaptığı konuşmada, "Bu salgının ortaya çıktığı ilk andan itibaren bakımevlerine odaklanmalıydık." ifadesini kullanmıştı.

Hükümetin, hastanelere öncelik vermek için enfekte hastaları taburcu edip, bakımevlerine gönderdiklerini kaydeden Green, "Bakımevlerinin sağlık sorunları olan insanlarla dolu olduğu düşünüldüğünde, belirli bir organizasyonu düşünmek yerine risk altındaki insanların nerede olduğuna odaklanmamız gerekiyordu." görüşünü dile getirmişti.

Ulusal İstatistik Kurumu (ONS) Sağlık Analizi Birimi Başkanı Nick Stripe da mevcut verilerin yaklaşık 15 bin bakımevi sakininin virüs nedeniyle öldüğünü gösterdiğini belirtmişti.

Kovid-19 yüzünden 35 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği İngiltere, can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

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