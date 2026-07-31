İngiliz müzik grubu Massive Attack'e, konserde Filistin bayrağı açtıkları gerekçesiyle soruşturma

Yerel basına göre, İngiliz müzik grubu Massive Attack, Singapur'da verdiği konser sonrası ülke polisinin soruşturmasına maruz kaldı.

Grup, "ruhsat şartlarının muhtemel ihlaliyle" suçlanıyor.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, grubun iki üyesinin konser esnasında Filistin bayrağı açtığı ve seyircilerin de "Özgür Filistin" diye bağırdığı görülüyor.

Singapur'da yasalar yabancı ülke simgelerini izin olmadan kullanmayı yasaklıyor, bunu ihlal edenlere 500 dolara kadar para ve 6 aya kadar hapis cezası verilmesini öngörüyor.