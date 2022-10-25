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Dünya

İngiliz mevkidaşından Çavuşoğlu'na Karadeniz Tahıl Girişimi'ndeki çalışmaları için teşekkür

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Karadeniz Tahıl Girişimi'ndeki çalışmaları için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Zuhal Demirci   | 25.10.2022
İngiliz mevkidaşından Çavuşoğlu'na Karadeniz Tahıl Girişimi'ndeki çalışmaları için teşekkür

Londra

Cleverly, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'yla telefonda görüştüğünü bildirdi.

İngiliz Bakan Cleverly, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin yol açtığı gıda güvensizliğiyle mücadele için Karadeniz Tahıl Girişimi'ndeki çalışmaları için kendisine teşekkür ettim." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin yakın bir ortak ve müttefik olduğunun altını çizen Cleverly, "Ortak küresel zorluklar üzerinde birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İstanbul Tahıl Anlaşması ve Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı

Dışişleri Bakanlığının paylaştığı bilgide de Bakan Çavuşoğlu'nun, İngiliz mevkidaşı Cleverly ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede ikili ilişkiler, İstanbul Tahıl Anlaşması ve Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

Tahıl sevkiyatı anlaşması, Türkiye'nin koordinasyonunda yürütüldü

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanmıştı.

Rus yetkililerin Ukrayna'dan yapılan tahıl sevkiyatlarının yoksul ülkelere gitmediği ve Rus tahıl ürünlerinin ihracatının gerçekleşmediği yönündeki açıklamaları, 120 gün süreli anlaşmanın geleceğini tartışmalı hale getirmişti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, bugün Brüksel'de yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, tahıl koridoru anlaşmasının süresinin en kısa zamanda yenilenmesini umduğunu, bunun için "Ukrayna'nın meşru taleplerini Rus tarafına iletme konusunda elden gelenin en iyisinin yapılacağını" söylemişti.

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