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Dünya

İngiliz mahkemesi WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın ABD'ye iadesi talebini reddetti

İngiliz mahkemesi, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesi talebini reddetti.

Hasan Esen   | 04.01.2021
İngiliz mahkemesi WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın ABD'ye iadesi talebini reddetti

Londra

İngiliz mahkemesi, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesi talebini reddetti.

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