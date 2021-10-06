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Dünya

İngiliz mahkemesi, Dubai Emiri'nin eski eşinin telefonlarını hacklettiğine karar verdi

İngiltere'de Yüksek Mahkeme; Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un, eski karısının ve avukatlarının telefonlarının casus yazılım Pegasus'la hacklettiğine karar verdi.

Hasan Esen   | 06.10.2021
İngiliz mahkemesi, Dubai Emiri'nin eski eşinin telefonlarını hacklettiğine karar verdi

Londra

Mahkeme, 72 yaşındaki Al Maktum'un, çocukların velayetine ilişkin devam eden davada 6'ncı eşi Prenses Haya'nın telefonuna Pegasus casus yazılımıyla sızılxması için "açık veya zımni yetki" verdiğine hükmetti.

Daha önce Prenses Haya'ya karşı bir "korku ve yıldırma kampanyası" yürüttüğüne karar verilen Emir'in ayrıca 48 yaşındaki Prenses Haya'nın avukatları, kişisel asistanı ve güvenlik ekibinden iki kişinin de telefonlarını hacklettiği belirlendi.

Pegasus'un geliştiricisi İsrail şirketi NSO Group, mahkemeye müşterilerinin kim olduğunu açıklamazken söz konusu müşterinin sözleşmesinin yazılımın yasa dışı kullanıldığının tespit edilmesinin ardından feshedildiğini bildirdi.

Mahkeme, kararında "BAE hükümetinin başı olan baba, hak olarak gördüğü şeyleri elde etmek için devletin gücünü kullanmaya hazır. Anneyi hem İngiltere'ye gidişinden önce hem de sonrasında taciz etti ve korkuttu." dedi.

Ürdün Kralı Abdullah'ın da üvey kız kardeşi Prenses Haya, 2019'da yaşadığı BAE'den kaçarak İngiltere'ye sığınmıştı.

Çocuklarının velayetini alabilmek için İngiltere'de dava açan Prenses, Al Maktum hakkında "korku ve yıldırma kampanyası yürüttüğüne" ilişkin karar aldırmıştı.

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