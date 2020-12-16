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Dünya

İngiliz hükümeti: Uygur Türklerinin zorla çalıştırıldığına dair kanıtlar inandırıcı

İngiliz hükümeti, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki yüz binlerce Uygur Türkü'nü zorla çalıştırdığına dair kanıtların inandırıcı olduğunu belirterek firmaların tedarik zincirlerinde buna dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Hasan Esen   | 16.12.2020
İngiliz hükümeti: Uygur Türklerinin zorla çalıştırıldığına dair kanıtlar inandırıcı

Londra

İngiltere'nin Asya'dan Sorumlu Devlet Bakanı Nigel Adams, bazı giyim markalarının zorunlu işçiliğin görüldüğü bölgelerde yetiştirilen pamuğu dolaylı yoldan tedarik ettiğine ilişkin çıkan haberler konusunda parlamentoda değerlendirmede bulundu.

Sincan ve Çin'in diğer bölgelerinde Uygur Türklerinin zorla çalıştırıldığına dair kanıtların inandırıcı olduğunu ve bu yöndeki haberlerin giderek arttığını kaydeden Adams, "Bu durum, İngiltere hükümeti için oldukça rahatsız edici." dedi.

Adams, firmaların tedarik zincirlerinde zorla çalıştırılma olmadığını temin etmeleri gerektiğini de vurguladı.

BBC'nin Çin hükümetine ait resmi raporlar ve yerel haberlere dayandırdığı dünkü haberinde, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yüz binlerce kişinin pamuk tarlalarında zorla çalıştırıldığı belirtilmişti.

Dünyaca ünlü firmalar "zorunlu çalıştırma" nedeniyle pamuk almayı durdurmuştu

İsveç merkezli giyim firması H&M, ekimde, etnik azınlıkların "zorunlu çalıştırılması" nedeniyle Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden pamuk tedarik etmeyeceğini duyurmuştu.

Uluslararası denetim, kontrol, belgelendirme, uygunluk değerlendirmesi, işçi haklarının sağlanması ve çevrenin bilinçli şekilde kullanılması gibi konularda hizmet veren Sumerra, Bureau Veritas SA, TÜV SÜD, RINA SpA ve Dünya Çapında Sorumlu Akredite Üretim (WRAP) şirket ve firmaları da Sincan'dan pamuk tedarik etmeme kararı almıştı.

Avustralya Stratejik Politika Enstitüsünün (ASPI) mart ayında yayımladığı raporda, Çin'in 2017-2019 yıllarında 80 binden fazla Uygur Türkü'nü fabrikalarda çalışmaları için zorla gönderdiği ortaya konulmuştu.

ASPI, İsveç şirketi H&M'nin boyalı iplik üreticisi Huafu Fashion firması ile ilişkileri nedeniyle zorunlu iş gücü transfer programından yararlananlardan biri olduğuna işaret etmişti.

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