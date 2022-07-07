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Dünya

İngiliz basını İngiltere Başbakan Boris Johnson'ın istifa edeceğini duyurdu

Zuhal Demirci   | 07.07.2022
İngiliz basını İngiltere Başbakan Boris Johnson'ın istifa edeceğini duyurdu

Londra

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