Peşaver'de 2014'teki okul baskınından kurtulan Ahmet Navaz, terör ve radikalleşmeye karşı verdiği mücadele nedeniyle İngiltere Başbakanı tarafından "Points of Light" ödülüne layık görüldü.

İSLAMABAD

Pakistan'da 2014'te 149 kişinin öldüğü Peşaver Askeri Okulu saldırısından kurtulan 18 yaşındaki Ahmet Navaz, terör ve radikalleşmeye karşı verdiği mücadele nedeniyle İngiliz Başbakanı Theresa May tarafından "Points of Light" ödülüne layık görüldü.

Başbakan May, Navaz'a gönderdiği mektupta, Navaz'ın saldırı sonrasında yaşamını sürdürdüğü İngiltere'de radikalleşme ve terör karşıtı verdiği konferanslar nedeniyle bu ödüle layık görüldüğünü vurguladı.

May mektubunda, "Gençlerde radikalleşme konusunda farkındalık yaratmak için yaptığınız iş paha biçilemez. Ulusal Radikalleşmeyle Mücadele Danışma Kuruluna atanmanız da bu çabalarınızın bir göstergesidir. Kendinizle gurur duymalısınız." ifadelerini kullandı.

Navaz da yaptığı açıklamasında, "Başbakan tarafından bu ödüle layık görüldüğüm için çok gururluyum. Bu ödül beni daha da teşvik etti. Tüm gençlerin radikalleşmenin olmadığı bir toplumda yaşamak için çalışmaya davet ediyorum." dedi.

Navaz, 2014 yılında düzenlenen Peşaver Askeri Okulu saldırısından kurtulmuş ancak öğrenciler ve okul personelinden oluşan 149 kişi hayatını kaybetmişti.

Pakistan Talibanı'nın üstlendiği saldırıyı 6 terörist gerçekleştirmişti.

Points of Light Ödülü

İngiliz Başbakanı tarafından toplum için faydalı çalışmalar yapan, ilham veren ve sorunlar karşısında çözümler üreten kişilere verilen ödül, ABD'de 1990, İngiltere'de 2014 yılından beri veriliyor.

900 kişinin aldığı ödüle toplam 3 Pakistanlı layık görüldü.

Muhabir: Behlül Çetinkaya