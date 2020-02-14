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Dünya

İmran Han: Pakistan her zaman Türkiye'nin yanında olacaktır

Pakistan Başbakanı İmran Han, "Şu anda Suriye'de size (Türkiye'ye) saldırılar yapılmaktadır, bu konuda Pakistan her zaman yanınızda olacaktır." dedi.

Behlül Çetinkaya   | 14.02.2020
İmran Han: Pakistan her zaman Türkiye'nin yanında olacaktır Fotoğraf: Erçin Top/AA

İslamabad

Pakistan Başbakanı İmran Han, "Şu anda Suriye'de size (Türkiye'ye) saldırılar yapılmaktadır, bu konuda Pakistan her zaman yanınızda olacaktır." dedi.

Pakistan Başbakanı Han, "8 milyon Keşmirli açık hava hapishanesinde yaşıyor. Keşmir hakkında söyledikleri için sayın Erdoğan'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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