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Dünya

İlk etapta 10 AB ülkesi Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderecek

AB Komisyonunun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Lenarcic, ilk etapta 10 AB ülkesinin Türkiye'ye arama kurtarma ekipleri göndereceğini söyledi.

Ömer Tuğrul Çam   | 06.02.2023
İlk etapta 10 AB ülkesi Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderecek Fotoğraf: Muzaffer Çağlıyaner/AA

Brüksel

AB Komisyonunun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Lenarcic, ilk etapta 10 AB ülkesinin Türkiye'ye arama kurtarma ekipleri göndereceğini söyledi. 

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