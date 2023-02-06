İlk etapta 10 AB ülkesi Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderecek
AB Komisyonunun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Lenarcic, ilk etapta 10 AB ülkesinin Türkiye'ye arama kurtarma ekipleri göndereceğini söyledi.
Brüksel
AB Komisyonunun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Lenarcic, ilk etapta 10 AB ülkesinin Türkiye'ye arama kurtarma ekipleri göndereceğini söyledi.
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