Euro
8.83
Dolar
7.49
BIST 100
1,089.60
Altın
1,926.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İletişim Başkanı Altun, AA'nın ardından TRT muhabirinin hedef haline getirilmesini kınadı

İletişim Başkanı Altun, TRT muhabirinin ırkçı Yunan internet sitesi tarafından hedef haline getirilmesini kınayarak, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvencesiyle muhabirlerimiz görevlerini yapmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 08.09.2020
İletişim Başkanı Altun, AA'nın ardından TRT muhabirinin hedef haline getirilmesini kınadı

Ankara

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT muhabirinin ırkçı Yunan internet sitesi tarafından hedef haline getirilmesini kınayarak, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvencesiyle muhabirlerimiz görevlerini yapmaya devam edecektir. Buna hiçbir faşist unsur engel olamaz." ifadelerini kullandı.

Altun, geçen hafta Yunanistan'ın Meis Adası'nda görevli Anadolu Ajansı (AA) ekibinin kimlik bilgilerini paylaşan ırkçı Yunan haber sitesinin bu kez de TRT Haber muhabirinin bilgilerini yayınlamasına ilişkin, Twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bu çağ dışı yaklaşımı şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvencesiyle muhabirlerimiz görevlerini yapmaya devam edecektir. Buna hiçbir faşist unsur engel olamaz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yüz yüze eğitim öğretim okul öncesi ve birinci sınıflarla başlayacak
Güney Kore Kovid-19 tedavisinde kullanılacak antikor ilaçlarının seri üretimine geçmeyi planlıyor
İÜ'de eğitimler Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan yapılacak
KKTC Bakanlar Kurulundan Kovid-19'a karşı ilave tedbirler
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 193 bin 587'ye çıktı

Benzer haberler

İletişim Başkanı Altun, AA'nın ardından TRT muhabirinin hedef haline getirilmesini kınadı

İletişim Başkanı Altun, AA'nın ardından TRT muhabirinin hedef haline getirilmesini kınadı