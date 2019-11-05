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Dünya

İkinci Türk-Rus kara devriyesi başladı

Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri, Suriye'de Fırat'ın doğusunda ikinci ortak kara devriyesine başladı.

Eşber Ayaydın   | 05.11.2019
İkinci Türk-Rus kara devriyesi başladı Foto: Mehmet Fatih Aslan / AA

Şanlıurfa

Fırat'ın doğusunda Türk ve Rus askerlerince ikinci devriye başladı

Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri, Suriye'de Fırat'ın doğusunda ikinci ortak kara devriyesine başladı. ( Eşber Ayaydın - Anadolu Ajansı )

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin doğusundaki bir mevkiden 4 zırhlı araçtan oluşan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek Rus askeri konvoyuyla buluştu.

TSK ve Rus unsurlarının, Aynularab'ın doğusu ile Tel Abyad'ın batısı arasındaki bölgede kara devriyesi gerçekleştireceği öğrenildi. Devriyeyi gerçekleştiren konvoya İHA'lar da eşlik ediyor. 

Sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip ediyor.

Soçi mutabakatı kapsamında Türk-Rus ilk ortak kara devriyesi 1 Kasım Cuma günü Rasulayn'ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı'nın 30 kilometre batısı arasındaki bölgede icra edilmişti. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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