Venezuela'daki iki büyük depremin ardından ilan edilen OHAL kapsamında uçuşların durdurulması, ülke genelindeki elektrik kesintileri ve teknik sıkıntılar, deprem bölgelerindeki yakınlarına ulaşmaya çalışan Venezuelalıları olumsuz etkiledi.

İki büyük depremin meydana geldiği Venezuela'da halk yakınlarına ulaşmaya çalışıyor Venezuela'daki iki büyük depremin ardından ilan edilen OHAL kapsamında uçuşların durdurulması, ülke genelindeki elektrik kesintileri ve teknik sıkıntılar, deprem bölgelerindeki yakınlarına ulaşmaya çalışan Venezuelalıları olumsuz etkiledi.

Venezuela'daki iki büyük depremin ardından ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında iç ve dış hat uçuşlarının durdurulması, ülke genelindeki elektrik kesintileri ve teknik sıkıntılar, deprem bölgelerindeki yakınlarına ulaşmaya çalışan Venezuelalıları olumsuz etkiledi.

OHAL kapsamında tüm uçuşların iptal edilmesiyle kara yollarında yoğunluk yaşanırken yakınlarından haber almaya çalışan çok sayıda kişi, depremlerden etkilenen bölgelere ulaşabilmek için uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Venezuelalılar, trafik nedeniyle saatlerce yolda beklerken akaryakıt istasyonlarında da yoğunluk oluştu.

Depremzedeler, AA muhabirine deprem anında yaşadıkları korku ve paniği anlattı.

Yaşadığı korkuya dikkati çeken depremzede, "Depremi çok şiddetli hissettik. Herkes, evlerinden dışarı çıkarak güvenli bir yer aramaya başladı. Deprem, üzerimizde büyük travma ve panik bıraktı." dedi.

Sarsıntıların kısa süreceğini düşündüklerini dile getiren depremzede, "İlk başta bunun sıradan bir sarsıntı olduğunu sandık ama çok daha uzun sürdü. 'Bitti mi?' dedikçe sallanmaya devam ettik." ifadelerini kullandı.

Başka bir depremzede de yakınlarının büyük bölümünün başkent Caracas'ta bulunduğunu ve yaralanmadan kurtulduklarını, kız kardeşinin evinden son anda çıkmayı başardığını söyledi.

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Venezuela'da iki büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) 25 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem olduğunu bildirmişti.

USGS, ülkenin Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'de ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Yetkililer, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 920'ye, yaralı sayısının ise 3 bin 360'a yükseldiğini duyurmuştu.

Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürerken ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.