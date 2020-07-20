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Dünya

IKBY: PKK mensupları hayati tehlikeye rağmen kaçmaya hazır

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), terör örgütü PKK mensuplarının ölüm pahasına da olsa örgütten kaçmaya hazır olduğunu belirtti.

İdiris Okuduci   | 20.07.2020
IKBY: PKK mensupları hayati tehlikeye rağmen kaçmaya hazır

İstanbul

IKBY İçişleri Bakanlığı, PYD/PKK elebaşılarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm'ün Mersin Emniyet Müdürlüğüne teslim olmasında IKBY'nin yer aldığı iddialar hakkında yazılı açıklama yaptı. 

Yeğen Müslüm'ün kendi imkanlarıyla 14 Temmuz'da kaçak yollarla Türkiye'ye geçtiği ve ertesi gün Mersin'de güvenlik güçlerine teslim olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, bu sürecin IKBY ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığı ifade edildi.

Terör örgütü PKK'nın IKBY'ye yönelik ithamlarının sert bir dille eleştirildiği açıklamada, "İftira atmak yerine PKK'nin kendine sorması gereken şudur: Neden insanlar saflarımı terk ediyor ve neden hayati tehlikeye rağmen kaçmaya hazırlar." ifadeleri kullanıldı.

Dalya Mahmut Müslüm, Mersin Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu 15 Temmuz'da teslim olmuştu.

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