Euro
9.59
Dolar
8.10
BIST 100
1,231.54
Altın
1,865.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

IKBY Meclisi'nden terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığını bitirecek anlaşmaya destek

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Rebivar Ahmed, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığını sonlandıracak anlaşmaya ilişkin IKBY Meclis'inin desteğinin alındığını söyledi.

Bekir Aydoğan   | 09.11.2020
IKBY Meclisi'nden terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığını bitirecek anlaşmaya destek

Erbil

İçişleri Bakanı Ahmed ve Bağdat İşlerinden Sorumlu Bölge Bakanı Halid Şivani, Erbil ve Bağdat yönetimlerinin Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde 9 Ekim'de imzaladıkları ve PKK'nın Sincar'daki varlığını sonlandıracak anlaşmaya ilişkin siyasi partilere bilgi vermek üzere mecliste toplantıya katıldı.

Ahmed, toplantı sonrası yaptığı basın açıklamasında, "Kürdistan Hükümeti, Şengal (Sincar) diye adlandırılan anlaşma noktasında şu ana kadar atılan tüm adımlar için meclisin desteğini aldı." dedi.

Henüz Sincar anlaşmasının uygulamaya konulmadığını belirten Ahmed, en kısa zamanda anlaşmayı uygulamaya koyacak mekanizma kurulması ve anlaşma maddelerini hayata geçirecek yol haritası için BM ve Irak merkezi hükümeti ile bir toplantı yapılacağını belirtti.

Ahmed, Sincar'da durumun normalleşmesinin önünü açacak anlaşmaya karşı olanların (PKK), Sincar halkı ve Ezidilerin çıkarlarına karşı olduklarına dikkati çekerek, bu kişilerin Ezidilerin maruz kaldığı acıların sona ermesine de karşı olduklarını dile getirdi.

İçişleri Bakanı, şunları kaydetti:

"Şengal halkının büyük bir kısmı Kürdistan Bölgesi'nde iç göçmen. Şengal'in tüm asli vatandaşları ve iç göçmenler bu anlaşmaya destek veriyor. Bazı aykırı sesler var ki bazı iç ve dış kesimlerin menfaatleri için karşı duruyorlar."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beşiktaş'ta üç futbolcu ile bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Bakan Koca'dan 'maske hem ağzı hem burnu kapatmalı' uyarısı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 243 bin 797'ye çıktı
Almanya'da yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19 aşı adayının yüzde 90 etkili olduğu belirlendi

Benzer haberler

IKBY Meclisi'nden terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığını bitirecek anlaşmaya destek

IKBY Meclisi'nden terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığını bitirecek anlaşmaya destek

Peşmerge Tugay Komutanı: PKK, Türk ordusu karşısında büyük bir yenilgiye uğramıştır

Iraklı uzmanlar yeni ABD Başkanı'nın 'birleşik bir Irak'ı destekleyeceğini düşünüyor

Irak'ta maaşları iki aydır ödenmeyen memurlar greve gitti

Irak'ta maaşları iki aydır ödenmeyen memurlar greve gitti
Irak'taki Ezidiler terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığını protesto etti

Irak'taki Ezidiler terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığını protesto etti
Peşmerge Bakan Yardımcısı Lezgin, PKK'nın IKBY'nin güvenliğini bozmaya çalıştığını söyledi

Peşmerge Bakan Yardımcısı Lezgin, PKK'nın IKBY'nin güvenliğini bozmaya çalıştığını söyledi