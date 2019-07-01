Euro
6.43
Dolar
5.66
BIST 100
99,561.37
Altın
1,392.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

IKBY Hükümet Sözcüsü Dizayi: PKK'nın topraklarımızı üs olarak kullanmasını istemiyoruz

IKBY Hükümet Sözcüsü Dizayi, "PKK'nın komşularımızı tehdit etmek için topraklarımızı bir üs olarak kullanmasını istemiyoruz. Bu tür gruplar IKBY'deki tüm taraflar için endişe kaynağı." dedi.

Mazin Majeed Asaad Baqal   | 01.07.2019
IKBY Hükümet Sözcüsü Dizayi: PKK'nın topraklarımızı üs olarak kullanmasını istemiyoruz

Erbil

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, terör örgütü PKK'nın IKBY'deki taraflar için endişe kaynağı olduğunu belirterek, "PKK'nın komşularımızı tehdit etmek için topraklarımızı bir üs olarak kullanmasını istemiyoruz." dedi.

Dizayi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak sınırlarında yuvalanan PKK'ya karşı rahatsızlığını dile getirdi.

Terör örgütünün farklı isimler altında eylemlerini örtbas etmeye çalıştığının altını çizen Dizayi, "PKK'nın komşularımızı tehdit etmek için topraklarımızı bir üs olarak kullanmasını istemiyoruz. Bu tür gruplar IKBY'deki tüm taraflar için endişe kaynağı." dedi.

Hükümet Sözcüsü Dizayi, terör örgütü PKK'nın komşu ülkelerle birlikte IKBY'nin güvenlik ve istikrarını tehdit edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, örgütün bölgedeki çatışma ortamının nedeni olduğunu ifade etti.

Örgütün bölgedeki nüfuzuna da değinen Dizayi, "Bu tür grupların varlığı bölgenin ve vatandaşların zarar görmesine neden oluyor ve sınır bölgelerinde bulunan çok sayıda köyün imarı önünde engel olduğunu" söyledi.

"Barzani'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi çok verimli oldu"

Dizayi, bir süre önce IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiğini hatırlatarak, şunları dile getirdi:

"IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin Türkiye'ye yaptığı ziyareti esnasında Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi çok verimli oldu. Sadece siyasi alanda değil, Irak ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve ticari hacminin artırılması anlamında çok önemli görüşmeydi."

Dün Erbil'de düzenlenen 1. Türkiye-Irak (IKBY) Ticaret ve Yatırım zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dizayi, bu tür programları Türkiye'de de düzenlenmeyi arzuladıklarını ve bunun kültürel, spor ve sanat alanındaki iş birliğinin artmasına da katkı sağlayacağını ifade etti.

IKBY hükümet kabinesinin oluşturulması

Dizayi, IKBY'de 12 Haziran'da bölgesel Başkan Neçirvan Barzani'nin hükümet kurmakla görevlendirdiği Mesrur Barzani'nin kabineyi oluşturma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, verilen bir ay süre bitmeden hükümet kabinesinin ilan edilebileceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Döngüsel iktisat yolunda Türkiye: Sıfır Atık Projesi
BM Güvenlik Konseyi misyonlu Osaka G-20 zirvesi
Afrika'ya dış müdahalenin yeni aracı yerel silahlı örgütler
Kassel bölge valisi cinayetinde NSU 2.0 izleri
Fed-Trump çekişmesi sözle yönlendirmeyi gölgeliyor

Benzer haberler

'PKK'nın topraklarımızı üs olarak kullanmasını istemiyoruz'

'PKK'nın topraklarımızı üs olarak kullanmasını istemiyoruz'

Suriyeli aşiretlerden YPG/PKK tepkisi

Türkiye'den Irak'a 'PKK' tepkisi

Almanya'da aşırı sağcı şiddet arttı

Almanya'da aşırı sağcı şiddet arttı
'İHA'lar PKK'nın hareket alanını sıfıra indirdi'

'İHA'lar PKK'nın hareket alanını sıfıra indirdi'
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi