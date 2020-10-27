Euro
9.64
Dolar
8.16
BIST 100
1,146.90
Altın
1,900.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara’da "Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni"ne katılıyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor İbn-i Sina Hastanesi’nde Ankara Üniversitesi'nden gönüllü hocalara Pfizer'ın Kovid-19 aşısı yapılmasına ilişkin basın toplantısı düzenleniyor Başkentte kaçak muayenehanelere operasyon düzenlendi
logo
Dünya

IKBY Fransa Temsilciliği tepkiler üzerine Fransa'ya destek mesajını sildi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Fransa Temsilciliği, İslam karşıtı açıklamaları nedeniyle İslam dünyasının tepki gösterdiği Fransa'ya destek mesajını sosyal medya üzerinden gelen tepkilerin ardından sildi.

Bekir Aydoğan   | 27.10.2020
IKBY Fransa Temsilciliği tepkiler üzerine Fransa'ya destek mesajını sildi

Erbil

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Fransa Temsilciliği, İslam karşıtı açıklamaları nedeniyle İslam dünyasının tepki gösterdiği Fransa'ya destek mesajını sosyal medya üzerinden gelen tepkilerin ardından sildi.

IKBY Fransa Temsilciliği dün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa ve IKBY bayraklarının yan yana olduğu bir fotoğrafa yer vererek İngilizce, Fransızca ve Kürtçe dillerinde "Birlikte daha güçlüyüz" ifadesini kullanmıştı.

Hazreti Muhammed'e ve Müslümanlara hakaret edilen Fransa'ya yönelik söz konusu destek mesajı, çok sayıda Iraklı Kürt tarafından sosyal medyada tepkiyle karşılanmıştı.

Söz konusu paylaşım tepkilerin ardından kaldırıldı.

AA muhabirinin ulaştığı IKBY'li yetkililer konuyla ilgili yorum yapmadı.

IKBY Fransa Temsilciliği, Erbil yönetiminin Dış İlişkiler Ofisine bağlı olarak Fransa'nın başkenti Paris'te bulunuyor.

25 milletvekilinden kınama bildirisi

IKBY'de farklı partilerden 25 milletvekili dün, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı açıklamalarını kınayan bildiri yayımlamıştı. Milletvekillerinin imzaladığı bildiri, Erbil'deki Fransız Konsolosluğuna iletilmişti.

Bildiride, Fransız yetkililerin bir arada yaşamayı savunmaları, halkların kutsal değerlerine saygı göstermeleri ve başka din mensuplarının duygularını incitmememeleri gerektiği ifadesine yer verilmişti.

Fransız yetkililerin son dönemde artan İslam karşıtı tutumuna İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) gibi kurumların yanı sıra çeşitli Arap ülkelerinden tepkiler gelmişti.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmesinin ardından, siyasetçilerin büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması tartışma ve İslam dünyasında protestolara yol açtı.

Macron son dönemde yaptığı bir açıklamada, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan geri durmayacaklarını söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 sonrası antikor seviyelerinin 'hızla düştüğü' ortaya çıktı
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 547 bini geçti
Kovid-19'u atlatan Prof. Dr. Konukcu: Geceleri kan ter içerisinde kalkıyorsunuz
İstanbullular diğer illere göre 2 kat fazla Kovid-19 riski altında
Avrupa ülkeleri Kovid-19 salgınıyla mücadelede sınıfta kaldı

Benzer haberler

Endonezya'daki İslam örgütleri Macron'u 'İslam'ı itibarsızlaştırmaya çalışmakla' suçladı

Endonezya'daki İslam örgütleri Macron'u 'İslam'ı itibarsızlaştırmaya çalışmakla' suçladı

Pakistan halkı Fransız ürünlerine boykot çağrısı yapıyor

IKBY Fransa Temsilciliği tepkiler üzerine Fransa'ya destek mesajını sildi

GÖRÜŞ - Batı’da İslam karşıtlığı Türkiye karşıtlığına mı dönüşüyor?

GÖRÜŞ - Batı’da İslam karşıtlığı Türkiye karşıtlığına mı dönüşüyor?
İran sokağından Müslümanlara Fransa'ya karşı ortak hareket çağrısı

İran sokağından Müslümanlara Fransa'ya karşı ortak hareket çağrısı
Arap sokağında Fransa’ya öfke büyüyor

Arap sokağında Fransa’ya öfke büyüyor