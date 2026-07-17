Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Birimi, Erbil semalarında 8 kamikaze insansız hava aracının (İHA) koalisyon güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini ve saldırıda can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

IKBY: Erbil semalarında 8 kamikaze İHA etkisiz hale getirildi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Birimi, Erbil semalarında 8 kamikaze insansız hava aracının (İHA) koalisyon güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini ve saldırıda can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Birimden yapılan açıklamada, koalisyon güçlerinin yerel saatle 04.19 ile 05.25 arasında Erbil semalarında 8 kamikaze İHA'yı düşürerek imha ettiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

IKBY Terörle Mücadele Birimi, 15 Temmuz'da da Erbil semalarında 8 kamikaze İHA'nın etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Erbil'e yönelik İHA saldırısını kınayarak, ülkenin güvenliğini hedef alan saldırılara karşı taviz verilmeyeceğini ifade etmişti.