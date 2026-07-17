IKBY: Erbil semalarında 8 kamikaze İHA etkisiz hale getirildi

Haydar Karaalp
17 Temmuz 2026•Güncelleme: 17 Temmuz 2026
Birimden yapılan açıklamada, koalisyon güçlerinin yerel saatle 04.19 ile 05.25 arasında Erbil semalarında 8 kamikaze İHA'yı düşürerek imha ettiği belirtildi.
Açıklamada, saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.
IKBY Terörle Mücadele Birimi, 15 Temmuz'da da Erbil semalarında 8 kamikaze İHA'nın etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.
Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Erbil'e yönelik İHA saldırısını kınayarak, ülkenin güvenliğini hedef alan saldırılara karşı taviz verilmeyeceğini ifade etmişti.