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Dünya

IKBY, Duhok'ta düşen terör örgütü PKK/YPG helikopterinin Suriye'nin kuzeyi ile Süleymaniye arasında uçtuğunu duyurdu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Konseyi, Duhok'ta düşen ve içinde PKK/YPG terör örgütü mensupları bulunan helikopterin Suriye'nin kuzeyi ile Irak'ın Süleymaniye kenti arasında uçtuğunu açıkladı.

Ekip  | 19.03.2023 - Güncelleme : 19.03.2023
IKBY, Duhok'ta düşen terör örgütü PKK/YPG helikopterinin Suriye'nin kuzeyi ile Süleymaniye arasında uçtuğunu duyurdu

Erbil

IKBY Anti-Terör Birimi, resmi Facebook sayfasından IKBY Güvenlik Konseyi'nin Duhok'ta düşen helikoptere ilişkin açıklamasına yer verdi.

Bu helikopterlerin Suriye'nin kuzeyi ile Süleymaniye kenti arasında uçtuğu kaydedilen açıklamada, IKBY'deki resmi kurumlara bu konuda haber verilmediği kaydedildi.

Açıklamada, "Süleymaniye'deki bir taraf, gizli ve gayriresmî bir şekilde SDG ile PKK ilişkilerinde aracılık yaptı ve onlara birçok farklı çeşitte yardımda bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Barzani: "Duhok'ta düşen PKK/YPG helikopterini KYB'li grup satın aldı"

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, dün yaptığı açıklamada, "Aslında (helikopter) Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) içindeki bir grup tarafından satın alındı ancak nasıl (PKK/YPG) SDG'ye ulaştığını bilmiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İkinci helikoptere ilişkin bilgileri olmadığını söyleyen Barzani, şunları kaydetmişti:

"Bu olayı daha fazla araştırmak ve bu helikopterlerin bu bölgelerde neden izinsiz uçtuklarını öğrenmek için uluslararası koalisyon ve Irak Federal Hükümeti ile birlikte çalışacağız. Açıklanması gereken çok şey var."

IKBY'nin, 15 Mart'ta Duhok'un Çemanke nahiyesinde düşen helikoptere ilişkin açıklamasında, "Kürdistan Bölgesi'ndeki ilgili kurumlar, düşen helikoptere ilişkin Irak merkezi hükümeti, uluslararası koalisyon güçleri ve Türkiye ile temasa geçti ancak helikopterin onlara ait olmadığı bildirildi. Güvenlik güçleri helikoptere ilişkin ön soruşturmayı başlattı ve ilk bulgular, helikopterin Eurocopter AS350 tipi olduğu ve ölenlerden bazılarının PKK militanları olduğunu gösteriyor. Helikopterin kime ait olduğunun tam olarak tespit edilmesi için detaylı soruşturma devam ediyor." ifadeleri kullanılmıştı.

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