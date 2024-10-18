IKBY’de güvenlik güçleri, 20 Ekim’de yapılacak milletvekili seçimleri için oy kullanmaya başladı
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 20 ekimde yapılacak milletvekili seçimleri için güvenlik güçlerinin oy verme işlemi başladı.
Bağdat
IKBY’de 20 Ekim günü yapılacak milletvekili seçimleri öncesinde, 215 bin 960 güvenlik gücü akşam saat 18.00’a kadar seçim merkezlerinde oylarını kullanmaya devam edecek.
IKBY meclisi 6. dönem milletvekili seçimleri, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu tarafından denetleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.