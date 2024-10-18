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Dünya

IKBY’de güvenlik güçleri, 20 Ekim’de yapılacak milletvekili seçimleri için oy kullanmaya başladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 20 ekimde yapılacak milletvekili seçimleri için güvenlik güçlerinin oy verme işlemi başladı.

Haydar Karaalp, Bekir Aydoğan  | 18.10.2024 - Güncelleme : 18.10.2024
IKBY’de güvenlik güçleri, 20 Ekim’de yapılacak milletvekili seçimleri için oy kullanmaya başladı Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani / AA

Bağdat

IKBY’de 20 Ekim günü yapılacak milletvekili seçimleri öncesinde, 215 bin 960 güvenlik gücü akşam saat 18.00’a kadar seçim merkezlerinde oylarını kullanmaya devam edecek.

IKBY meclisi 6. dönem milletvekili seçimleri, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu tarafından denetleniyor.

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