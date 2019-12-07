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Dünya

IKBY Başkanı Barzani'den 'göstericileri öldürenler yargılanmalı' açıklaması

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, dün başkent Bağdat'ta göstericilere karşı saldırıları gerçekleştirenlerin yargılanması gerektiğini bildirdi.

İdris Okuducu   | 07.12.2019
IKBY Başkanı Barzani'den 'göstericileri öldürenler yargılanmalı' açıklaması

Iraq

IKBY Başkanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Barzani, Bağdat'taki El-Hıllani Meydanı ve Sinek Köprüsü'nde göstericilere karşı işlenen saldırının hiçbir gerekçesinin olamayacağını kaydetti.

Barzani, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken, kim olursa olsun suçluluların Iraklı yetkililerce yakalanmaları ve yargılamaları gerektiğini vurguladı.


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