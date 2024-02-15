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Dünya

IKBY Başkanı Barzani: "PKK, Erbil ve Bağdat için büyük bir baş ağrısı"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, terör örgütü PKK'nın bölge topraklarını Türkiye'ye karşı kullanmasını reddettiklerini belirterek, örgütün Erbil ve Bağdat için "büyük bir baş ağrısı" olduğunu söyledi.

Haydar Karaalp  | 15.02.2024 - Güncelleme : 15.02.2024
IKBY Başkanı Barzani: "PKK, Erbil ve Bağdat için büyük bir baş ağrısı"

Bağdat

Barzani, Al Arabiya televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Irak'taki Şii milis grupların eylemlerine (ABD üslerine saldırılar) son verilmesi gerektiğini ifade ederek, Bağdat'ın IKBY'yi koruyamayacağından endişe duyduklarını kaydetti.

"Mevcut zorluklar DEAŞ döneminden daha zor ve cephe hattı bilinmiyor." diyen Barzani, Irak hükümetini IKBY'in korunmasında temel rol almaya çağırdı.

Barzani, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'taki varlığına ilişkin ise, "IKBY'nin, koalisyon güçlerinin varlığının kaderine tek başına değil, Irak merkezi yönetim ile birlikte karar vereceği" değerlendirmesinde bulundu.

IKBY ile İsrail arasında ilişki olduğu iddialarını reddeden Barzani, "İsrail ile hiçbir ilişkimiz yok ve bizde Mossad'ın hiçbir karargahı da yok." dedi.

Barzani, Tahran'ın Mossad'ın IKBY'deki varlığına ilişkin Bağdat'a hiçbir kanıt sunamadığını vurguladı.

IKBY Başkanı Barzani, "IKBY, İran'a yönelik tehdit kaynağı değil. Sivillerin ölümüne neden oldu, İran'ın saldırısını dostluk çerçevesinde değerlendirmek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın IKBY topraklarını Türkiye'ye karşı kullanmasını kesinlikle reddettiklerini vurgulayan Barzani, terör örgütü PKK'nın komşu ülkeler (Türkiye) için tehdit kaynağı, Erbil ve Bağdat için de "büyük bir baş ağrısı" olduğunu sözlerine ekledi.

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