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Dünya

IKBY Başbakanı Barzani: Türkiye ile ortak güvenlik kaygılarımız var

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, terör örgütü PKK'nın bölgede güvenlik ve ekonomik problemler oluşturduğunu belirtti.

Ekip   | 27.10.2021
IKBY Başbakanı Barzani: Türkiye ile ortak güvenlik kaygılarımız var

Erbil

Barzani, Erbil merkezli Ortadoğu Araştırma Enstitüsü (MERI) tarafından düzenlenen "İstikrarlı bir Ortadoğu için istikrarlı bir Irak" başlıklı forumda konuşma yaptı.

Türkiye ile ilişkilerinin çok yönlü olduğunu belirten Barzani, "Türkiye ile ticaretimiz var, komşuyuz, ortak güvenlik kaygılarımız var. Bu ilişki her iki taraf için de faydalı oldu." dedi.

Barzani, PKK'nın bölgede kendini halk tarafından seçilen yasal kurumlara alternatif olarak ileri sürdüğünü vurguladı.

PKK'nın bazı bölgeleri işgal ettiğini ve yerel halkın evlerine ve arazilerine gitmelerini engellediğine dikkati çeken Barzani, bunun güvenlik tehdidi olduğunu ve aynı zamanda da kendileri için ekonomik problem oluşturduğunu kaydetti.

Barzani, Türkiye'nin Irak'taki PKK karşıtı operasyonlarına ilişkin ise "Örneğin eğer PKK olmasaydı, Türkiye için gelip bu örgütün peşine düşmeyi haklı çıkarmak çok zor olurdu." ifadelerini kullandı.


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