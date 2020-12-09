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Dünya

IKBY Başbakanı Barzani: PKK, Sincar'dan çekilmedi

IKBY Başbakanı Barzani, "PKK, Sincar'dan çekilmedi. Sadece birkaç saatliğine kıyafet değiştirip Sincar Dağı'na çekildi." dedi.

İdiris Okuduci   | 09.12.2020
IKBY Başbakanı Barzani: PKK, Sincar'dan çekilmedi

İstanbul

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, "PKK, Sincar'dan çekilmedi. Sadece birkaç saatliğine kıyafet değiştirip Sincar Dağı'na çekildi." dedi.

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