IKBY Başbakanı Barzani: PKK, Sincar'dan çekilmedi
IKBY Başbakanı Barzani, "PKK, Sincar'dan çekilmedi. Sadece birkaç saatliğine kıyafet değiştirip Sincar Dağı'na çekildi." dedi.
İstanbul
IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, "PKK, Sincar'dan çekilmedi. Sadece birkaç saatliğine kıyafet değiştirip Sincar Dağı'na çekildi." dedi.
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